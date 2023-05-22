Бананы могут признать социально значимым продуктом

22 мая. FINMARKET.RU -могут стать социально значимым продуктом для россиян. Об этом говорится в протоколе совещания от 24 марта правительственной комиссии по экономическому развитию под председательством главы Минэкономразвития Максима Решетникова (министерство занимается проработкой вопроса), пишут "Известия"

На данный момент в список социально значимых продуктов входят говядина, свинина, баранина (все - кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко питьевое, куриные яйца, сахар-песок, поваренная пищевая cоль, черный байховый чай, пшеничная мука, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, хлебобулочные изделия из пшеничной муки, шлифованный рис, пшено, крупа гречневая - ядрица, вермишель, картофель, белокочанная свежая капуста, репчатый лук, морковь, яблоки.

В протоколе совещания предлагается рассмотреть вопрос о временном обнулении ставки таможенной пошлины на бананы и доложить об этом на очередном заседании подкомиссии.

"На рассмотрении в Роспотребнадзоре находится предложение по отнесению бананов к категории социально значимых товаров. В настоящее время это предложение прорабатывается", - сказали "Известиям" в Росстате. В Госдуме оценили инициативу кабмина положительно.

Как сказал "Известиям" первый зампред думского комитета по экономической политике Николай Арефьев, предложение по отмене экспортной пошлины заслуживает поддержки, тем более что это не приведет к большим потерям федерального бюджета. Выпадающие доходы будут компенсированы ростом поставок, считает депутат.

"Конечно, инициативу можно оценивать только положительно, так как очевидно, что цены на этот товар после отмены пошлины могут снизиться", - согласен глава комитета ГД по защите конкуренции Валерий Гартунг.

В "Опоре России" расценили инициативу кабмина как намерение поддержать дружественные страны и укрепить отношения. По словам президента организации Александра Калинина, очевидно, что это может привести к снижению цен, а также к росту спроса на бананы на российском рынке.

А председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев считает, что обнуление ставки таможенной пошлины позволит частично компенсировать рост себестоимости этих фруктов и стабилизировать внутренние цены для российских потребителей.