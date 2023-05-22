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22 мая 2023 года 09:42
Ежегодное повышение МРОТ будет стоить до 20 млрд руб., считают экономисты
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Владимир Зинин/TACC
22 мая. FINMARKET.RU - В последующие годы МРОТ будет расти опережающими инфляцию темпами. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе расширенного заседания коллегии Министерства труда и социальной защиты 19 мая. По ее словам, такое решение было поддержано президентом Владимиром Путиным и премьером Михаилом Мишустиным. С начала 2023 г. МРОТ в России проиндексирован на 6,3%, он составляет 16 242 руб., напоминают "Ведомости". В прошлом году власти также провели внеплановую индексацию социальных выплат - МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий - на 10% c 1 июня 2022 г. МРОТ был увеличен с 13 890 до 15 279 руб. Дополнительные расходы федерального бюджета в 2022 г. в связи с индексацией МРОТ на 10% составили 5,6 млрд руб., оценивали в Минфине. С 1 января 2024 г. МРОТ по решению президента будет проиндексирован на 18,5% и составит 19 242 руб. Эта мера позволит повысить зарплаты 4,8 млн россиян, сообщила Голикова. По ее словам, повышение МРОТ в совокупности с мерами соцподдержки поможет снизить уровень бедности в стране. Согласно новыми поправкам в закон о минимальном размере оплаты труда, показатель должен увеличиваться в ускоренном порядке - МРОТ должен расти быстрее прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России на 3 процентных пункта (п. п.). В начале года Путин поручил правительству в 2023 г. обеспечить повышение МРОТ "с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране". Эксперты оценили расходы бюджета на опережающую индексацию МРОТ. Так, считают они, что ежегодное повышение будет стоить до 20 млрд рублей, но подстегнет рост зарплат в целом по стране. Как считает автор Telegram-канала "Мои инвестиции", экономист Родион Латыпов, если повышение МРОТ коснется примерно 4,8 млн граждан, то допиндексация показателя, превышающая уровень ожидаемой инфляции, в 2024 г. обойдется правительству в дополнительные 10 млрд руб. А согласно оценке экономиста Александра Исакова, для каждого 1 п. п. допиндексации прямые расходы консолидированного бюджета вырастут на 2-3 млрд. руб. Абсолютный расход бюджета при этом вряд ли вырастет больше чем на 10-20 млрд руб. в год в зависимости от масштаба индексации, считает он. Эта оценка соотносится с допрасходами Минфина в прошлом году - при индексации на 10% на полгода они составили около 10 млрд руб., пояснил экономист.
Опубликовано Финмаркет
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