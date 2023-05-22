Тарифы по медстрахованию выезжающих за рубеж вырастут

22 мая. FINMARKET.RU - Ряд страховщиков планируют увеличитьпо медстрахованию выезжающих за рубеж (ВЗР). В преддверии туристического сезона "Коммерсант" провел опрос страховых компании (СК) и экспертов относительно динамики цен на страховки для граждан ВЗР. По оценкам независимого эксперта Андрея Бархоты, рост может составить 20-40%. В "Абсолют Страховании" и "Югории" планируют увеличить цены уже в этом году, сообщили в СК.

Основные причины роста цен связаны в том числе с увеличением страховых случаев на фоне роста фактического среднего срока пребывания за границей граждан РФ и стоимости услуг зарубежных медицинских провайдеров, поясняет заместитель гендиректора по личным видам страхования СК "Югория" Андрей Копыткин. Нас уже предупредили, что цены, например, в турецких клиниках будут увеличены на 20%, указывает руководитель управления продаж через нестраховых посредников "Абсолют Страхования" Илья Гальперин.

Тут и текущие заболевания, и хронические (которые выдаются за обострения) застрахованные могут лечить, говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. К тому же годичные полисы ВЗР есть у многих переселенцев из РФ, пользовавшихся премиальными пластиковыми картами, в этих случаях полис выпускался для держателя карты и членов семьи практически автоматически, указывает он.