Требования к комплектации беспилотников предлагают унифицировать

22 мая. FINMARKET.RU - Перечень обязательного оборудования, которым должны оснащаться все российские, был направлен в Минпромторг, Минтранс и ассоциацию производителей беспилотников "Аэронекст" 19 апреля. Росавиация предложила закрепить этив федеральных авиационных правилах, пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо.

Требования к оснащению беспилотного воздушного судна (БВС) Росавиация предлагает категоризировать в зависимости от условий его эксплуатации, следует из документа. Например, беспилотники, которые летают в пределах прямой видимости, т. е. на высоте до 150 м, предлагается оборудовать габаритными огнями, системой управления, которая позволит пилоту на земле видеть местоположение аппарата и при необходимости срочно посадить или вернуть его в точку вылета по кратчайшей прямой, а также программно-аппаратными комплексами (ПАК), которые не позволят совершить полет в запретных зонах и зонах с ограничениями. Речь идет о специальном программном обеспечении (ПО) и локаторах, которые будут определять местоположение беспилотника и в случае необходимости менять траекторию его полета, пояснил гендиректор и основатель компании "Флай дрон" Никита Данилов.

Остальные требования по оборудованию касаются полетов за пределами прямой видимости, а их список варьируется в зависимости от места полета и типа воздушного пространства. Например, беспилотники, которые летают над населенными пунктами и промышленными объектами, должны быть оборудованы аэронавигационными огнями, бортовой системой, которая позволит получить сообщение от уполномоченного органа о срочной посадке или возврате, а также бортовой системой, которая при отказе оборудования обеспечит безопасное приземление. Отдельно в документе речь об оснащении беспилотников, предназначенных для перевозки людей и животных.

5 мая "Аэронекст" направил в Минпромторг и Минтранс письмо с собственными предложениями по составу обязательного оборудования для беспилотников. В нем объясняется, что изначальный список требований Росавиации разрабатывался совместно с ассоциацией, однако она считает необходимым скорректировать или полностью исключить часть положений.

В частности, "Аэронекст" предлагает убрать из проекта предложений требование оснащать беспилотники ПАК, которые не позволят совершить полет в запретных зонах и зонах с ограничениями. Авторы письма объясняют, что данное требование станет технически осуществимо только при наличии официальных и бесплатных цифровых карт с указанием запретных зон. В этом случае источник получения аэронавигационной информации должен быть прямо указан в нормативно-правовом акте, говорится в документе.