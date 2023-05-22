В Госдуме дорабатывается законопроект о самозапрете кредитов

22 мая. FINMARKET.RU - Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" рассказал в интервью "Российской газете" о том, как продвигаютсясамозапрета на кредиты, о внедрении механизма исламского банкинга и возмещении средств украденных мошенниками со счетов россиян.

"Установить или снять запрет можно будет бесплатно, подав соответствующее заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй либо в дистанционном варианте через портал "Госуслуги", либо в обычном - через МФЦ столько раз, сколько потребуется", - сказал глава комитета.

По его словам, вновь брать кредиты можно будет только спустя два дня после снятия запрета. Двухдневный "период охлаждения" позволит гражданину принять взвешенное решение - нужно ли ему заключать договор потребительского займа и в чьих это будет интересах.

Законопроект направлен в рассылку. Срок представления отзывов, предложений и замечаний в комитет по финансовому рынку - 22 июня 2023 года. "Полагаю, что мы успеем принять его в первом чтении в эту сессию", - сказал Аксаков.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку также сообщил, что сейчас законопроект о внедрении исламского банкинга готовится ко второму чтению. Есть несколько существенных поправок в законопроект. "Например, перечень возможных сделок участника эксперимента стал закрытым. Участники эксперимента теперь могут привлекать денежные средства и путем размещения облигаций. Также устанавливается, что будет с договорами партнерского финансирования в случае окончания эксперимента. В случае исключения сведений о юридическом лице из реестра участников эксперимента это лицо продолжает исполнение договоров, заключенных на момент окончания эксперимента до истечения срока самих договоров", - пояснил Аксаков.

Законопроектом о возмещении банком украденных средств со счета клиента устанавливается, что банк обязан осуществить проверку на наличие или отсутствие признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента.

В связи с тем, что деньги у граждан похищают чаще всего методами социальной инженерии, предусматривается два специальных "периода охлаждения" - базовый на два дня при наличии признаков совершения перевода без согласия плательщика и дополнительный, тоже двухдневный, в случае получения банком информации из базы ЦБ о наличии в ней данных получателя или его карты. Как правило, рассказал Аксаков, за это время клиент осознает, что деньги перечисляются мошеннику.