В обработке патентов поможет искусственный интеллект

19 мая. FINMARKET.RU -создает единую систему с использованием искусственного интеллекта для обработки информации о патентах по всему миру. Об этом на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" в Казани рассказал "Российской газете" замруководителя ведомства Андрей Солонович.

По его словам, отдельные элементы системы уже работают, но сейчас она находится в состоянии развития, а окончательный запуск системы определяется размером финансирования.

Как пояснил замглавы Роспатента, сейчас уже создана база данных для поиска информации о зарегистрированных правах на интеллектуальную собственность по всему миру. В базе представлен практически весь мир, там хранится более 1,5 млн записей. Для работы с этим массивом сейчас создается информационная цифровая система в том числе с использованием искусственного интеллекта. Получить к ней доступ смогут все желающие на бесплатной основе, пояснил Солонович.

Он также сообщил, чтобудет развивать обмен интеллектуальной собственностью с дружественными странами, что позволит России развивать собственные технологии.

"Еще один шаг на перспективу - возможность консолидации интеллектуальных потенциалов наших стран связанных с совместным взаимным лицензированием, обменом интеллектуальной собственностью. Тогда мгновенно становится возможным при получении такого доступа или прав на использование ключевых технологических решений своих конкурентов или партнеров, получить новые компетенции, связанные с развитием разработки собственных технологий, связанных с использованием этих результатов. Таким образом масштабируем свои возможности по созданию новых технологий и получаем новые рынки тех стран, которые предоставляют нам такое правило на эти результаты", - сказал Солонович.

Как пояснил он "Российской газете" , такая консолидация интеллектуальных результатов дает дополнительный мощный импульс для развития крупных предприятий, решения глобальных проблем и развития глобальных технологий, пояснил он.

В основном это касается строительства атомных электростанций, железных дорог, разработки и добычи полезных ископаемых, сказал Солонович. Для успешного развития такого сотрудничества важно усиливать правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности.

За 4 месяца этого года число подаваемых заявок на патентования изобретений выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал "РГ" в Казани директор Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Олег Неретин. По его словам, это достаточно значимый показатель, который стоит отметить как позитивный, так как в основе любой технологии лежит какая-то идея, которая должна охраняться. Патентование при этом является самым мощным механизмом защиты прав интеллектуальной собственности.

Идет серьезная работа с регионами России. В числе лидеров по работе с Роспатентом по подаче заявок наМосква, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан.