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19 мая 2023 года 09:35
Государству предлагают поддержать производство фруктов и ягод
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
19 мая. FINMARKET.RU - Садоводы предлагают государству компенсировать им часть затрат на производство фруктов и ягод, подобно тому как сейчас поддерживают мясо-молочную промышленность, пишут "Ведомости". В настоящий момент уровень самообеспеченности РФ фруктами и ягодами не превышает 45%, свидетельствуют данные Минсельхоза и Федеральной таможенной службы. Доктрина продовольственной безопасности предусматривает самообеспеченность фруктами и ягодами на уровне 60%. Достичь его мешает рост затрат на производство продукции и снижение интереса инвесторов к отрасли. Основные факторы, негативно влияющие на себестоимость продукции, - необходимость повышения зарплат (занимают 24% в затратах) и удорожание средств защиты растений, минеральных удобрений и топлива (доля - 27%). В 2022 году эти составляющие в среднем выросли в цене на 10%, отметил собеседник "Ведомостей" в одном из агрохолдингов. Решить проблему можно за счет субсидирования плодово-ягодной продукции, считает президент Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов. По его оценкам, необходимая поддержка должна составлять 10 рублей на каждый килограмм произведенной и реализованной продукции. Выходит, что садоводы рассчитывают получить от государства около 15 млрд рублей. В условиях санкционного давления сдерживание роста себестоимости является основным фактором, позволяющим не допустить повышения цен на продукцию, отметил управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк. Садоводы испытывают такие же сложности с приобретением импортного оборудования и других составляющих, как и другие отрасли сельского хозяйства. Так что предлагаемая мера была бы полезна.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, садоводство
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