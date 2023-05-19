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19 мая 2023 года 09:30
Установку камер на дорогах урегулирует закон
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Владимир Гердо/ТАСС
19 мая. FINMARKET.RU - Госдума приняла в трех чтениях разработанный по поручению президента РФ закон, призванный защитить права автовладельцев. Закрытый перечень оснований для установки комплексов автоматической фиксации нарушений, обязательное предупреждение о камерах, согласование мест дислокации с ГИБДД и другие правила впервые закреплены на законодательном уровне. В связке с этим законопроектом, по данным ""Коммерсанта", примут и поправки к КоАП. Сегодня правила установки и применения дорожных камер описаны в ГОСТе и рекомендациях Минтранса - эти документы необязательны для применения, ссылаться на них при обжаловании штрафов водители не могут. Принятый вчера правительственный документ вводит законодательное регулирование процесса. Установка комплекса будет согласовываться с ГИБДД, владельцем дороги и местными властями. Передвижные камеры будут передислоцировать после "прекращения обстоятельств", послуживших причиной для их установки. Решение о демонтаже стационарной камеры принимается владельцем дороги, местными властями и ГИБДД. Местные власти обяжут передавать в МВД точные данные об установке камер и перечень фиксируемых нарушений - эта информация должна размещаться в сети. Со вступлением в силу закона можно будет обжаловать штраф с не обозначенной по правилам камерой. Закрепляется обязанность региона финансировать расходы по содержанию камер (включая почтовые по рассылке штрафов) и передавать фотовидеоматериалы ГИБДД. Поправки вступают в силу с 1 сентября 2024 года. Установленные до этой даты комплексы разрешат использовать, если это не будет противоречить новому закону, в противном случае их нужно отключить и демонтировать.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, автодороги, камеры, установка
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