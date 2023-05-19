При стройке домов увеличат использование металла

19 мая. FINMARKET.RU - Минстрой утвердил дорожную карту по совершенствованию техрегулирования в строительстве с применением стальных конструкций на 2023-2026 годы. В том числе планируется увеличить применение металла в отрасли, сообщили "Известиям" в министерстве.

В числе задач - внедрение стального строительства (когда используется металлический каркас здания, а не железобетонный), а также крупногабаритных строительных блок-модулей, сталебетонных конструктивных решений, современной стали с повышенными техническими характеристиками (долговечность, прочность, огнестойкость и прочее). Кроме того, планируется снятие избыточных нормативных ограничений на их применение, сообщили в Минстрое.

"Обновленная дорожная карта нацелена не только на увеличение потребления металла в отрасли, но и на создание современной нормативной базы для широкого внедрения технологий стального строительства", - сказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

По его словам, применение металлоконструкций позволит ускорить возведение объектов в рамках госпрограмм и проектов, а также, что особенно актуально, для стройки в арктической зоне.

Как считают эксперты, мера поможет сократить сроки возведения объектов в 1,5-2 раза и теоретически снизить себестоимость реализации проектов. Но здания на металлокаркасе требуют большего объема утеплителя, дополнительных затрат на шумо- и теплоизоляцию, что на деле увеличивает стоимость стройки, добавляют специалисты. Кроме того,- это биржевой товар, который на сегодняшний день более всего из стройматериалов подвержен колебаниям цен.