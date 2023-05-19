Американские эксперты оценили санкционную политику против России как провальную

19 мая. FINMARKET.RU - Вашингтонский Институт международных финансов (The Institute of International Finance, IIF) оценил санкционную политику против России как провальную. В институте выделили два главных направления санкционного удара: ограничения против финансового сектора и эмбарго на экспорт в Россию товаров и услуг, пишут "Ведомости" . Эффективность мер по первому направлению изначально была сомнительной, отмечают в IIF. Эффект банковских санкций против страны, которая не зависит от глобальных финансовых рынков, а, наоборот, выступает нетто-кредитором по отношению к мировой экономике, минимален. Торговыетакже оказались неэффективны.

Как говорится в докладе IIF "Предварительные оценки российских санкций", провал финансовых санкций произошел на уровне концепции. Ограничения этого вида наиболее результативны, когда применяются против стран с дефицитом счета текущих операций. Такие страны занимают средства на международных рынках капитала, а это означает, что любые ограничения доступа к глобальной финсистеме имеют существенные последствия.

Но- страна с традиционно высоким профицитом счета текущих операций, констатируют эксперты института. Это означает, что она предоставляет кредиты остальному миру, а не берет взаймы, поясняется в докладе. Положительное сальдо баланса текущих операций показывает, что страна выступает нетто-инвестором, т. е., по сути, донором по отношению к другим странам, отрицательное - что она является должником или, иными словами, получателем ресурсов.

ввел санкции против ряда российских банков и ЦБ, но не стал наказывать весь сектор одним махом, напоминают эксперты IIF. Такие выборочные ограничения не помешали России получить доступ к сверхдоходам в 2022 г. Накопление иностранных активов переместилось из подсанкционных банков в неподсанкционные. Условия на финрынке после непродолжительного шока быстро вернулись к довоенному уровню, признают эксперты института. С одной стороны, эффект был бы ощутимо более значительным, если бы абсолютно все российские банки сразу были подвергнуты санкциям. С другой - такой сценарий был бы равносилен энергетическому эмбарго, поскольку Россия не стала бы экспортировать нефть и газ без возможности получать за это плату. В итоге Россия продолжает получать валюту и сохраняет возможность обеспечивать свой импорт, резюмируют в IIF.

Поскольку финансовые санкции оказались недостаточно эффективными, чтобы помешать РФ получать сверхприбыли от повышения цен на энергоносители в 2022 г. и таким образом ослабить ее военную мощь, внимание Запада переключилось на экспортные ограничения как инструмент противодействия, говорится в другом, сопутствующем первому, докладе IIF "Санкции против России и западный экспортный контроль". Однако, отмечают эксперты, на практике контролировать экспортные ограничения сложно.