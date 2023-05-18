ТПП РФ призывает незамедлительно начать онлайн-торговлю алкоголем

18 мая. FINMARKET.RU - ТППпризывает принять закон о торговле спиртным онлайн, не дожидаясь итогов эксперимента по продаже отечественного вина через сайт "Почты России" . Сам эксперимент предлагается сократить с 3-х лет до 1 года, распространить его не только на Московскую область, но и на все субъекты РФ, допустив к участию в нем "хозяйствующих субъектов, обладающих необходимыми лицензиями, квалифицированным персоналом, а также опытом розничных продаж и экспресс-доставки", указано в обращении ТПП. Оно было направлено председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко 16 мая, пишут "Ведомости"

"В текущей ситуации назрела необходимость создания условий для организации цивилизованной торговли алкогольной продукцией в сетис учетом интересов государства, производителей и поставщиков алкогольной продукции и потребителей", - указано в обращении, подписанном президентом ТПП Сергеем Катыриным.

Эксперимент по продаже ограниченного перечня алкогольных напитков - только вин отечественных производителей - с доставкой "Почтой России" должен был стартовать 1 ноября 2023 г. Правда, закон о проведении эксперимента до сих пор не принят - он только готовится к первому чтению, следует из картотеки законопроектов Госдумы. Представитель "Почты России" сообщил, что компания сможет запустить эксперимент по дистанционной продаже вина, когда произойдут соответствующие правовые изменения. "Он начнется в сроки, которые определит закон", - добавил он.

В ТПП считают, что в эксперименте с участием "Почты России" есть "очевидные изъяны", связанные главным образом с доставкой вина через день, что не позволяет легальным продавцам конкурировать с теневым рынком, следует из текста резолюции ТПП (документ приложен к письму Катырина в адрес Матвиенко). По данным Росалкогольрегулирования, которые приводятся в резолюции, в 2022 г. служба заблокировала свыше 6800 таких сайтов, что на 1100 превышает показатели 2021 г.

Возраст покупателя алкоголя ТПП предлагает контролировать при помощи подтверждения на портале госуслуг: при оформлении заказа пользователь будет инициализироваться на портале, а получать заказ он будет при предъявлении QR-кода, сгенерированного на сервисе. Эта же система, как считают в ТПП, будет блокировать выдачу алкоголя в ночное время суток.