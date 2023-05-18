18 мая. FINMARKET.RU - На мусорных площадках может появиться третий бак для органики, это позволит получить чистое сырье для переработки и производства компоста и другой продукции. Такую инициативу попросил проработать региональных операторов заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Александр Коган на VII съезде регоператоров в сфере обращения с ТКО, пишет "Российская газета"

Сейчас в России принята двухпоточная система, то есть во дворах большинства регионов стоит два бака: для вторсырья и для смешанных отходов. Как ранее сообщал Российский экологический оператор (РЭО), содержание органики в отходах может составлять до 35%, а в стране уже создано около 300 площадок для компостирования. Из органических отходов делают удобрения и добавки к кормам.

"Когда у нас установлено два бака,смешивается с другими отходами. И даже после сортировки в ней остаются примеси, которые невозможно достать. И если мы хотим получить для переработки хорошие продукты, то, желательно, нам органику собирать отдельно. Если это будет поддержано (регоператорами), то мы будем настаивать на том, чтобы это включали в стандарты ППК "РЭО" , учитывалось при ценообразовании и при создании новых заводов", - рассказал изданию Коган.

Есть начать отдельно компостировать всю органическую фракцию отходов, то на полигоны поедет на 30?40% отходов меньше, к тому же гораздо меньше будет запахов, образования свалочного газа, фильтрата, рассказал "Российской газете" генеральный директора РЭО Денис Буцаев. Также, по его словам, это снизит воздействие полигонов на окружающую среду.

"С органикой надо работать и собирать ее отдельно. Но прежде всего необходимо определиться в законодательстве, кто и как занимается этой деятельностью, необходимо отрегулировать, кто и как будет этим заниматься. Сбор органики и ее компостирование - это необходимое мероприятие Федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО". Без компостирования органической фракции отходов выполнить показатели федпроекта будет невозможно", - отметил Буцаев.