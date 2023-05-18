Производители мебели пытаются поддержать спрос

18 мая. FINMARKET.RU - Удешевление части комплектующих позволяет производителям мебели корректировать отпускныедля стимулирования спроса. По итогам первого квартала 2023 года отпускные цены у производителей мебели в среднем снизились на 7% год к году, подсчитала Ассоциация предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности России (АМДПР). На некоторые категории цены сократились заметнее, пишет "Коммерсант" . Цены снижаются на торговую и офисную, кухонную мебель, металлическую мебель, уточняют в АМДПР. Корректировать отпускную стоимость производителям позволяет снижение стоимости некоторых комплектующих. Так, по данным АМДПР, цены на фанеру в этом марте сократились на 49% год к году, на плиты ДСП, ДВП и МДФ - на 26-39%.

Но тенденция неравномерна: спрос на мебель в премиальном сегменте остается под большим давлением, говорят эксперты, и ее стоимость, напротив, будет расти.