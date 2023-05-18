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18 мая 2023 года 08:51
Производители мебели пытаются поддержать спрос
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Сергей Фадеичев/ТАСС
18 мая. FINMARKET.RU - Удешевление части комплектующих позволяет производителям мебели корректировать отпускные цены для стимулирования спроса. По итогам первого квартала 2023 года отпускные цены у производителей мебели в среднем снизились на 7% год к году, подсчитала Ассоциация предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности России (АМДПР). На некоторые категории цены сократились заметнее, пишет "Коммерсант". Цены снижаются на торговую и офисную мебель, кухонную мебель, металлическую мебель, уточняют в АМДПР. Корректировать отпускную стоимость производителям позволяет снижение стоимости некоторых комплектующих. Так, по данным АМДПР, цены на фанеру в этом марте сократились на 49% год к году, на плиты ДСП, ДВП и МДФ - на 26-39%. Но тенденция неравномерна: спрос на мебель в премиальном сегменте остается под большим давлением, говорят эксперты, и ее стоимость, напротив, будет расти.
Опубликовано Финмаркет
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