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18 мая 2023 года 08:27
Правительство определит перечень объектов критической информационной инфраструктуры
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Владимир Гердо/ТАСС
18 мая. FINMARKET.RU - Минцифры работает над законопроектом, в соответствии с которым правительство будет определять перечень объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также сроки их перехода на отечественные решения. Об этом рассказал "Ведомостям" источник в правительстве и подтвердил собеседник в IT-компании, знакомый с ходом обсуждения законопроекта. По их словам, законопроект уже согласован с заинтересованными сторонами и в ближайшее время будет внесен в Госдуму. 20 марта 2022 г. президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому госорганам и госкомпаниям запрещается использовать иностранное программное обеспечение (ПО) на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) с 1 января 2025 г. К субъектам КИИ относятся государственные органы и организации из областей здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сферы, топливно-энергетического комплекса, которые владеют объектами критической инфраструктуры, перечисляет старший аналитик по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Елена Камышная. Сегодня субъекты могут сами категоризировать значимость объектов и не относить их к КИИ, объясняет эксперт. Далее перечень объектов подлежит согласованию с государственным органом или российским юридическим лицом, выполняющим функции по разработке, проведению или реализации государственной политики и (или) нормативно-правовому регулированию в установленной сфере в части подведомственных им субъектов КИИ. "К примеру, система управления багажом внутри аэропорта не относится к КИИ, при этом мы понимаем, что, когда эта система перестанет работать, произойдет коллапс, что вызовет недовольство пассажиров, - объясняет источник в правительстве. - Сейчас собственник рассуждает так: придать объекту статус КИИ - это взять на себя дополнительную ответственность, поэтому пусть лучше объект не имеет такого статуса". Вероятнее всего, владельцы объектов КИИ сорвут сроки перехода на отечественное ПО, полагают опрошенные "Ведомостями" эксперты.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, Минцифры, инфраструктура
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