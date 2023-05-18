Правительство определит перечень объектов критической информационной инфраструктуры

18 мая. FINMARKET.RU -работает над законопроектом, в соответствии с которым правительство будет определять перечень объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также сроки их перехода на отечественные решения. Об этом рассказал "Ведомостям" источник в правительстве и подтвердил собеседник в IT-компании, знакомый с ходом обсуждения законопроекта. По их словам, законопроект уже согласован с заинтересованными сторонами и в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

20 марта 2022 г. президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому госорганам и госкомпаниям запрещается использовать иностранное программное обеспечение (ПО) на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) с 1 января 2025 г.

К субъектам КИИ относятся государственные органы и организации из областей здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сферы, топливно-энергетического комплекса, которые владеют объектами критической инфраструктуры, перечисляет старший аналитик по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Елена Камышная. Сегодня субъекты могут сами категоризировать значимость объектов и не относить их к КИИ, объясняет эксперт.

Далее перечень объектов подлежит согласованию с государственным органом или российским юридическим лицом, выполняющим функции по разработке, проведению или реализации государственной политики и (или) нормативно-правовому регулированию в установленной сфере в части подведомственных им субъектов КИИ.

"К примеру, система управления багажом внутри аэропорта не относится к КИИ, при этом мы понимаем, что, когда эта система перестанет работать, произойдет коллапс, что вызовет недовольство пассажиров, - объясняет источник в правительстве. - Сейчас собственник рассуждает так: придать объекту статус КИИ - это взять на себя дополнительную ответственность, поэтому пусть лучше объект не имеет такого статуса".

Вероятнее всего, владельцы объектов КИИ сорвут сроки перехода на отечественное ПО, полагают опрошенные "Ведомостями" эксперты.