В РФ будет создан холдинг для импортозамещения в нефтехимии

18 мая. FINMARKET.RU - В России создается новыйдля импортозамещения в сфере нефтехимии. "Ростех" объединит не менее 15 химических предприятий, рассказал "Известиям" источник в госструктурах. Продукция будет выпускаться для авиапрома, здравоохранения, горнодобывающей и нефтегазовой отраслей.

В 2022 году Совет ЕС ввел запрет на экспорт в РФ целого ряда товаров химического производства, который, по мнению Брюсселя, мог быть использован для военных нужд.

"В списке планируемой новым холдингом к выпуску продукции - самолетные системы жизнеобеспечения, самоспасатели для горняков, респираторы, газоанализаторы, костюмы химзащиты, обеззараживающие системы для медицины и многое другое", - перечислил собеседник "Известий".

По его словам, в состав новой структуры войдут 13 предприятий корпорации "Росхимзащита", Институт пластмасс им. Петрова, Государственный НИИ химии и технологии элементоорганических соединений (ГНИИХТЭОС) и ряд других организаций. Головной структурой должно стать объединение "Союзхимэкспорт", добавил источник. На базе холдинга задуман запуск новых производств, в которые планируется инвестировать порядка 4 млрд рублей, сказал он.

"В результате компания в перспективе двух-трех лет сможет занять ряд перспективных ниш, в которых до недавнего времени преобладали зарубежные производители", - подчеркнул собеседник издания

В "Ростехе" информацию о создании нового холдинга подтвердили.

" Мы безусловно поддерживаем проекты, направленные на комплексные подходы к организации химических производств от сырья до готовой продукции, поскольку такая конфигурация позволяет сделать готовую продукцию наиболее конкурентоспособной", - заявили в Минпромторге. Однако важно при принятии решения об организации производств конкретных продуктов ориентироваться не на экономическую эффективность проекта, а на необходимость организации на территории России производств тех или иных критичных компонентов, добавили в министерстве.

Эксперты считают, что возникновение новой структуры своевременно, так как на фоне ухода иностранных поставщиков с российского рынка страна столкнулась с нехваткой подобной продукции.