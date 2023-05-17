ВВП РФ в 1-м квартале снизился на 1,9%

Снижение российской экономики в 1-м квартале замедлилось до 1,9% после сокращения на 2,7% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные оказались чуть сильнее прогноза Минэкономразвития, ожидавшего падение на 2,2%

17 мая. FINMARKET.RU -РФ в 1-м квартале 2023 года в годовом выражении снизился на 1,9%, свидетельствует предварительная оценка Федеральной службы госстатистики (Росстата).

Данные Росстата оказались немного сильнее прогноза Минэкономразвития, которое ранее оценивало снижение ВВП в январе-марте 2023 года на 2,2%. При этом в Минэкономразвития отмечали, что с исключением сезонного фактора ВВП РФ в марте вырос на 1,0% после снижения на 0,3% в феврале.

По расчетам ЦБ РФ, в 1-м квартале т.г. снижение ВВП РФ составило 2,3% в годовом выражении, соответствующая оценка содержалась в докладе Банка России о денежно-кредитной политике. Во 2-м квартале 2023 года ЦБ ожидает рост на 4,2% в годовом выражении.

Банк России 28 апреля улучшил прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году до роста в интервале 0,5-2,0% вместо диапазона от минус 1% до плюс 1% в февральской версии.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2023 году составляет 1,2%, но глава министерства Максим Решетников в конце апреля заявил, что этот прогноз носит скорее консервативный характер.

Консенсус-прогноз на 2023 год по динамике ВВП также значительно улучшился - в среднем экономисты ожидают нулевую динамику (вместо спада на 1,0% по опросу месяц назад). Консенсус при этом остается хуже официальных прогнозов.

В 2024 году аналитики в среднем ожидают рост российской экономики на 1,5%, что ниже прогноза Минэкономразвития (рост на 2,0%) и ровно в середине интервального прогноза ЦБ (0,5-2,5%).

Снижение ВВП РФ в 4-м квартале в годовом выражении составило 2,7%. В 3-м квартале 2022 года ВВП снизился на 3,5%, во 2-м квартале снижение составило 4,5%, в 1-м квартал рост составил 3%. В целом за 2022 год ВВП РФ снизился на 2,1%.

Как говорится в сообщении Росстата, при расчете использованы индикаторы отраслевой статистики, часть из которых повлияла на снижение индекса физического объема ВВП:

- оптовый товарооборот снизился на 10,8%;

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - на 10,2%;

- розничный товарооборот - на 7,3%;

- добыча полезных ископаемых - на 3,3%;

- грузооборот - на 2,1%.

Рост продемонстрировали:-

- обрабатывающие производства на 1,1%;

- сельское хозяйство - на 2,9%;

- строительство - на ,8%;

- пассажирооборот - на 15,7%.

Первая оценка 1-го квартала 2023 года будет опубликована 15 июня. В ней будут учтены поступившие от респондентов уточнения данных и дополнительная информация из Банка России и от министерств и ведомств, отмечает Росстат.