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17 мая 2023 года 10:34
Рассматривается возможность уничтожения поддельных товаров
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Антон Подгайко/ТАСС
17 мая. FINMARKET.RU - Власти рассматривают возможность уничтожения нелегальных продуктов, сигарет, меха и духов. Ведомства начали обсуждать наказания для тех производителей, которые обязаны маркировать свою продукцию, но не делают этого. В частности, министерства прорабатывают вариант уничтожения таких товаров плюс изъятие оборудования и транспорта. Это следует из документа Минпромторга, который запросил позицию Минэкономразвития по этому вопросу, пишут "Известия". В бумагах сказано: Министерство промышленности и торговли отвечает за выбор меры пресечения для изготовителей подделок, концептуально норму уже зафиксировали в утвержденной Стратегии по борьбе с незаконным оборотом товаров до 2025 года. Минпромторг приступил к этой работе, подчеркнули "Известиям" в ведомстве. Там уточнили, что сейчас подходы к наказанию для производителей товаров разных групп отличаются. К примеру, в одном из законопроектов Минфина есть норма, согласно которой поддельный табак и оборудование для его производства следует изымать и уничтожать. В легкой промышленности, напротив, могут отказаться от такого сценария: подделки планируют отправлять на гуманитарную помощь. Об этом сказано в соответствующем законопроекте, который уже прошел первое чтение в Госдуме, напомнили в Минпромторге. "Поэтому министерство запросило позиции ведомств, которые курируют маркированные товары в разных отраслях, - заметили в Минпромторге. - Мы попросили коллег учесть актуальность этих норм, принимая во внимание социально-экономическую обстановку, потребности рынка и запросы общества. Сейчас вопросы уничтожения конфискованной немаркированной продукции находятся в стадии проработки". Ведомство еще не сформировало предложений или окончательных решений, заметили в Минпромторге. В России стали вводить маркировку продукции из-за нелегальных товаров, добросовестные производители теряли средства, проигрывая конкуренцию более дешевым подделкам. Крупнейшей системой маркировки стал "Честный знак". Оператором системы распоряжением правительства назначен Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Маркировка меховых изделий стартовала в августе 2016 года, парфюмерии - в 2018 году, сигарет и обуви - в июле 2020 года, молочной продукции - в январе 2021 года, детской воды - в марте 2023-го. Вопросы уничтожения товаров без маркировки и изъятия станков, транспорта у недобросовестных производителей находятся в ранней стадии проработки, добавили изданию в ЦРПТ. Сейчас доля нелегальной, то есть немаркированной, продукции постепенно сокращается. К примеру, с лета 2020 года она снизилась на четверть по табаку и обуви - до 12% и 11% соответственно.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, товары, подделка, маркировка
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