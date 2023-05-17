Рассматривается возможность уничтожения поддельных товаров

17 мая. FINMARKET.RU - Власти рассматривают возможность уничтожения нелегальных продуктов, сигарет, меха и духов. Ведомства начали обсуждать наказания для тех производителей, которые обязаны маркировать свою продукцию, но не делают этого. В частности, министерства прорабатывают вариант уничтожения таких товаров плюс изъятие оборудования и транспорта. Это следует из документа Минпромторга, который запросил позицию Минэкономразвития по этому вопросу, пишут "Известия"

В бумагах сказано: Министерство промышленности и торговли отвечает за выбор меры пресечения для изготовителей подделок, концептуально норму уже зафиксировали в утвержденной Стратегии по борьбе с незаконным оборотом товаров до 2025 года.

Минпромторг приступил к этой работе, подчеркнули "Известиям" в ведомстве. Там уточнили, что сейчас подходы к наказанию для производителей товаров разных групп отличаются. К примеру, в одном из законопроектов Минфина есть норма, согласно которой поддельный табак и оборудование для его производства следует изымать и уничтожать. В легкой промышленности, напротив, могут отказаться от такого сценария: подделки планируют отправлять на гуманитарную помощь. Об этом сказано в соответствующем законопроекте, который уже прошел первое чтение в Госдуме, напомнили в Минпромторге.

"Поэтому министерство запросило позиции ведомств, которые курируют маркированныев разных отраслях, - заметили в Минпромторге. - Мы попросили коллег учесть актуальность этих норм, принимая во внимание социально-экономическую обстановку, потребности рынка и запросы общества. Сейчас вопросы уничтожения конфискованной немаркированной продукции находятся в стадии проработки".

Ведомство еще не сформировало предложений или окончательных решений, заметили в Минпромторге.

В России стали вводить маркировку продукции из-за нелегальных товаров, добросовестные производители теряли средства, проигрывая конкуренцию более дешевым подделкам. Крупнейшей системой маркировки стал "Честный знак". Оператором системы распоряжением правительства назначен Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).меховых изделий стартовала в августе 2016 года, парфюмерии - в 2018 году, сигарет и обуви - в июле 2020 года, молочной продукции - в январе 2021 года, детской воды - в марте 2023-го.

Вопросы уничтожения товаров без маркировки и изъятия станков, транспорта у недобросовестных производителей находятся в ранней стадии проработки, добавили изданию в ЦРПТ.

Сейчас доля нелегальной, то есть немаркированной, продукции постепенно сокращается. К примеру, с лета 2020 года она снизилась на четверть по табаку и обуви - до 12% и 11% соответственно.