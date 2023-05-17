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17 мая 2023 года 10:12

На загородном рынке недвижимости наметилось оживление

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Антон Новодережкин/ТАСС
Антон Новодережкин/ТАСС
17 мая. FINMARKET.RU - На загородном рынке после провала прошлого года наметилось оживление. Люди решились вкладывать накопления в строительство собственного дома.

В 2020-2021 годах из-за пандемии на рынке загородной недвижимости был небывалый всплеск. Однако в прошлом году из-за общей неопределенности наступило затишье. Сейчас же покупатели вновь вспомнили о своих планах жить за городом, пишет "Российская газета".

Спрос на покупку загородной недвижимости в мае 2023 года на 11% выше, чем год назад, но на 1,1% ниже, чем в мае 2021 года, говорит руководитель направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Сергей Хахулин. Предложение выросло на 14,2% по сравнению с прошлым годом и на 2,6% - с маем 2021 года. При этом средняя стоимость квадратного метра вторичного загородного жилья за год, по данным "Авито", увеличилась на 22,1%, до 33,7 тысячи рублей.

По данным "Мир квартир", с апреля по апрель цены на частные дома выросли на 14%, и только за первый квартал - на 6%. Сильнее всего - в Ненецком АО (+68,8%), Магаданской области (+62,3%) и Приморье (+56,5%). Но в ряде регионов цены падают. К примеру, в Подмосковье - за квартал на 5,5%, а за год - на 13,8%. Средняя стоимость снижается, в основном, за счет дорогой недвижимости.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  недвижимость,  дачи

 
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