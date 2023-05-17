Преимущественное право покупки доли участников ООО предлагают отменить

17 мая. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предлагает разрешить не применять преимущественное право приобретения доли участником общества с ограниченной ответственностью (ООО) при ее продаже другими владельцами. Это следует из проекта поправок в ст. 21 закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и в часть I Гражданского кодекса, пишут "Ведомости" со ссылкой на документ. Для этого необходимо будет внести изменения в устав по единогласному решению общего собрания участников.

Такие изменения позволят обеспечить большую гибкость корпоративной структуры ООО и оперативность в ее изменении в условиях меняющейся экономической конъюнктуры, говорится в пояснительной записке. Императивное установление в гражданском законодательстве преимущественного права является избыточным при наличии согласия всех участников на вхождение в капитал ООО новых владельцев, отмечается в документе.

Законопроект подготовлен во исполнение плана трансформации делового климата, говорится в пояснительной записке.

"По запросу бизнеса мы предложили ввести право на отчуждение долейвне общего приоритетного для действующих участников порядка", - сообщил представитель Минэка. Это решение позволит ускорить принятие решений и совершение сделок с долями в компаниях, добавил он.

Сейчас продажа доли в ООО третьим лицам участником возможна лишь после отказа остальных участников от ее приобретения на условиях, предложенных потенциальному покупателю, отмечает партнер Forward Legal Андрей Филиппенко. Оферта и отказы при этом оформляются нотариально, добавляет он. Предлагаемые изменения дают возможность более тонкой настройки отношений между участниками в части изменения состава собственников при желании отдельных участников продать свою долю "на сторону", считает юрист.

Изменения позволят бизнесменам, подпавшим под санкции, быстрее продавать свои доли, считают эксперты.