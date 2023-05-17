Маткапитал разрешат тратить на покупку жилья по исламскому банкингу

17 мая. FINMARKET.RU -разрешат использовать для покупки жилья в соответствии с принципами исламского банкинга. Эксперимент по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане продлится два года начиная с 1 июля 2023-го. Такие сроки установлены в новой редакции законопроекта. Важной поправкой ко второму чтению документа станет возможность использовать маткапитал для покупки жилья в рассрочку по партнерскому финансированию, рассказал "Известиям" замдиректора юридического департамента ЦБ Максим Филимонов. Однако для этого придется обратиться именно в банк. Некредитные финорганизации смогут предоставлять другие продукты.

При этом перечень разрешенных сделок в рамках партнерского финансирования будет четко определен. По принципам шариата, в них не должен использоваться процент, однако допускается вознаграждение, величина которого зависит от прибыльности сделки. Заинтересованность в эксперименте уже высказали многие кредитные организации, в том числе работающие в Татарстане, добавил Филимонов.

Для использования материнского капитала при покупке недвижимости по партнерскому финансированию поправки в уже действующее законодательство, касающееся этой меры поддержки, не потребуются, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда. Там пояснили: эти средства можно направлять на оплату жилья, приобретенного в рассрочку.

Участники проекта смогут совмещать партнерское финансирование с другими видами деятельности. При этом некредитные финорганизации, которые включатся в эксперимент, обяжут соблюдать антиотмывочное законодательство и отвечать на запросы Росфинмониторинга, заявлял Филимонов на XI Петербургском международном юридическом форуме.

Возможностью применять маткапитал в исламском банкинге могут воспользоваться 4-8 млн россиян, оценили эксперты. Ипотека по мусульманским правилам может выдаваться в виде, например, рассрочки заемщикам и взимания ежемесячной комиссии.