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17 мая 2023 года 08:19
Маткапитал разрешат тратить на покупку жилья по исламскому банкингу
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Сергей Булкин/TACC
17 мая. FINMARKET.RU - Маткапитал разрешат использовать для покупки жилья в соответствии с принципами исламского банкинга. Эксперимент по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане продлится два года начиная с 1 июля 2023-го. Такие сроки установлены в новой редакции законопроекта. Важной поправкой ко второму чтению документа станет возможность использовать маткапитал для покупки жилья в рассрочку по партнерскому финансированию, рассказал "Известиям" замдиректора юридического департамента ЦБ Максим Филимонов. Однако для этого придется обратиться именно в банк. Некредитные финорганизации смогут предоставлять другие продукты. При этом перечень разрешенных сделок в рамках партнерского финансирования будет четко определен. По принципам шариата, в них не должен использоваться процент, однако допускается вознаграждение, величина которого зависит от прибыльности сделки. Заинтересованность в эксперименте уже высказали многие кредитные организации, в том числе работающие в Татарстане, добавил Филимонов. Для использования материнского капитала при покупке недвижимости по партнерскому финансированию поправки в уже действующее законодательство, касающееся этой меры поддержки, не потребуются, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда. Там пояснили: эти средства можно направлять на оплату жилья, приобретенного в рассрочку. Участники проекта смогут совмещать партнерское финансирование с другими видами деятельности. При этом некредитные финорганизации, которые включатся в эксперимент, обяжут соблюдать антиотмывочное законодательство и отвечать на запросы Росфинмониторинга, заявлял Филимонов на XI Петербургском международном юридическом форуме. Возможностью применять маткапитал в исламском банкинге могут воспользоваться 4-8 млн россиян, оценили эксперты. Ипотека по мусульманским правилам может выдаваться в виде, например, рассрочки заемщикам и взимания ежемесячной комиссии.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, маткапитал, жилье
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