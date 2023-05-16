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16 мая 2023 года 09:50
Единый лицевой счет будет указываться при оплате любых ЖКУ
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Владимир Смирнов/ТАСС
16 мая. FINMARKET.RU - Начисления за жилищно-коммунальные услуги от всех организаций сразу, а также все факты оплаты будут отражаться в Едином лицевом счете (ЕЛС), который станут указывать на всех квитанциях. Такое правило прорабатывает Минстрой. Внесение квартплаты будет прозрачнее, отмечают в министерстве. Как пояснили "Российской газете" в пресс-службе Минстроя, ЕЛС характеризует помещение и плательщика, который обязан производить оплату услуг по этому помещению, Он позволяет объединить начисления от разных организаций жилищно-коммунального хозяйства и произведенные факты оплат по одному помещению и плательщику. Это внутренний идентификатор ГИС ЖКХ, который используется с 2016 года и в обязательном порядке применяется при размещении информации о начислениях в системе. Пока используют ЕЛС и размещают на своих платежках лишь около 30% организаций отрасли. Минстрой вместе с оператором ГИС ЖКХ сейчас прорабатывают вопрос о возможности введения обязательности указания на всех платежных документах на оплату ЖКУ (как в бумажных, так и в электронных квитанциях) ЕЛС как сквозного идентификатора. В результате будет возможно увидеть в дистанционных каналах обслуживания сразу все свои платежные документы от разных организаций ЖКХ и их оплатить, указав только один номер - единого лицевого счета. Между тем ряд экспертов опасаются, что указание ЕЛС приведет к тому, что все платежи будут зачисляться на один счет, а затем их будут делить между поставщиками услуг, что может привести к определенной нехватке средств у всех поставщиков. Однако, поясняют в Минстрое, в данном случае речь не идет о банковском счете, а ЕЛС, скорее, можно назвать "абонентским счетом", это лишь некое обозначение внутреннего идентификатора в системе. При указании ЕЛС будет понятно, что платежи за содержание-ремонт, воду, электричество и другие услуги относятся к одному жилому помещению и одному плательщику. При этом платежные документы будут выставляться разные.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, коммуналка, квитанции, ЕЛС
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АК-54 16.05.2023
Когда я последний раз посещал МинСтрой, там кроме руководителя и его зама не было ни кого со строительным образованием и опытом работы в строительстве а уж тем более в ЖКХ. Только поборы с населения все последние 30 лет и штрафы, реальногоулучшения положения дел ни в строительстве, А УЖ ТЕМ БОЛЕЕ В ЖКХ нет и не предвидится...
Istina 16.05.2023
ЛС - это прежде всего бумажный носитель, с полными и достоверными сведениями. Знает ли Министерство строительства и ЖКХ РФ о том, какие юридические лица, осуществляющие деятельность на платном рынке ЖКХ имеют ЛС граждан, а какие- нет? Какие юридические лица, извлекающие выгоды на платном рынке ЖКХ, имеют ЛС граждан с полными и достоверными сведениями, а какие юридические лица имеют ЛС, содержащие только реквизиты имени и номер помещения? А зачем вести учет начислений по видам услуг, стоимости, датам исполнения? Никто не применяет закон к юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере ЖКХ, в том числе в сфере управления МКД. Только к гражданам. Оборотных штрафов нет к профильному ведомству, властям регионов, к юридическим лицам всех форм собственности, продающим коммерческие услуги на рынке ЖКХ РФ.
Istina 16.05.2023
Министерству строительства и ЖКХ РФ следует определиться, наконец, если "ЕЛС характеризует помещение и плательщика", то что характеризует организацию, управляющую МКД? Разве наименование улицы, номер дома (стр.) - это помещение организации, управляющей МКД? Разве это помещение получателя денежных средств граждан, оператора персональных данных? Разве это помещение продавца ЖКУ? Адрес массовой регистрации граждан - это помещение юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере управления МКД?
Istina 16.05.2023
Министерство строительства и ЖКХ РФ пора перестать организовывать выгоды юридическим лицам, продающим услуги на платном рынке ЖКХ. Организуйте современные условия на платном рынке ЖКХ - следует обязать лиц, управляющих МКД использовать ПО, разработанное в соответствии с требованиями законодательства ведения бизнеса, выставлять гражданам платежные документы, соответствующие Стандартам законодательства ведения бизнеса, мгновенно и квалифицированно реагировать на требования граждан, покупателей ЖКУ, предоставлять гражданам подтверждение исполнения коммерческих услуг коммерческими документами, мгновенно возвращать гражданам денежные средства в связи с неисполнением, некачественным исполнением платной работы (услуги).
Istina 16.05.2023
Министерству строительства и ЖКХ РФ следует проработать вопрос прямых договоров граждан с поставщиками услуг, и без каких-либо условий, вводимых в интересах организаций, управляющих МКД. Никто не может адекватно ответить на вопрос - почему за электроэнергию гражданин платит, и давно, напрямую, без интересантов промежуточных, а за поставку тепла, например, гражданин должен организовать собрание собственников помещений МКД, и получить нужное решение - этот вариант был навязан гражданам лоббистами законодательной и исполнительной власти.
Istina 16.05.2023
Министерство строительства и ЖКХ РФ обязывало организации, управляющие МКД, раскрывать сведения о своей финансовой и хозяйственной деятельности, выставлять платежные документы, соответствующие требованиям №354-ПП, отвечать на все виды обращений граждан ( в течение 3-х дней, 10 дней), возвращать необоснованные расчеты и неправомерные начисления, и какие результаты?
Istina 16.05.2023
Министерство строительства и ЖКХ создает препятствия гражданам, обслуживая интересы юридических лиц, извлекающих выгоды на рынке ЖКХ Российской Федерации. Министерство строительства и ЖКХ РФ не требует исполнение законов от подконтрольных регионов, власти регионов совершают действия, не соответствующие законодательству, в том числе в части контроля над организациями, управляющими МКД.
Istina 16.05.2023
"Внесение квартплаты будет прозрачнее, отмечают в министерстве". Как работает Министерство строительства и ЖКХ РФ над тем, чтобы организовать прозрачность организаций, управляющих МКД, идентификацию лиц, осуществляющих функции управления юридическим лицом, действующим на платном рынке ЖКХ, идентификацию авторов документов организаций, управляющих МКД?
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