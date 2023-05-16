16 мая. FINMARKET.RU - Компания LG возобновила набор персонала в России, сообщают "Известия". В офис в Санкт-Петербурге требуются программисты, следует из вакансий, размещенных на сервисе hh.ru. В преддверии выхода новых моделей необходима локализация их меню и прошивок на русский язык, предположили эксперты. По их мнению, несмотря на приостановку поставок техники с марта 2022 года, у компании есть желание работать в России. Об этом свидетельствует и тот факт, что LG до сих пор не продала свой завод в Подмосковье и официально опровергла сообщение о переносе его производственных линий в страны СНГ.

Несмотря на то что южнокорейская компания набирает персонал в РФ, ее продукция по-прежнему ввозится по параллельному импорту, отмечают опрошенные "Известиями" источники.

"Продукцию LG ввозят параллельным импортом, но, конечно, не в таких объемах, как поставляли официально. Они растеряли свою долю на рынке во всех категориях", — сообщил изданию источник в одном из крупных IТ-дистрибьюторов.

По его словам, еще год назад компания занимала почти половину отечественного рынка телевизоров. Сейчас доля южнокорейского производителя составляет не более 5%, отметил собеседник.

"LG не особо торопится уходить из России и ждет, пока политическая ситуация стабилизируется. Что касается завода в Московской области, то, несмотря на слухи о его закрытии, никаких подтверждений эта информация не получила", — сказал источник "Известий".