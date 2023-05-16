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16 мая 2023 года 08:51
В России появились первые ЦФА, обеспеченные жилой недвижимостью
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Олег Елков/ТАСС
16 мая. FINMARKET.RU - В России появились первые цифровые финансовые активы (ЦФА), обеспеченные жилой недвижимостью. На платформе "Атомайз" состоялся первый в России выпуск "цифровых квадратных метров", пишет "КоммерсантЪ". Эмитентом стало ООО "Самолет Плюс ЦФА" (входит в девелоперскую группу "Самолет"). Один ЦФА равноценен 1 кв. м (оценочная стоимость 233 тыс. рублей) в ЖК "Квартал Западный". Объем выпуска - 10,4 ЦФА, они адресованы ограниченному кругу квалифицированных инвесторов, определенных эмитентом. Плановое погашение выпуска деньгами от продажи выделенной под его обеспечение квартиры предусмотрено 31 декабря 2025 года. Инструмент позволяет снизить порог входа для инвесторов. Однако подобные вложения несут в себе и риски. В частности, ЦФА выпускаются в отношении конкретной квартиры, а не многоквартирного дома в целом. Подобный подход, по словам управляющего партнера GMT Legal Андрея Тугарина, не позволяет говорить о диверсификации рисков для инвесторов, поскольку их потенциальный доход будет напрямую зависеть от успешности продажи конкретной квартиры. Кроме того, эмитент имеет право досрочно погасить
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, ЦФА, недвижимость
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