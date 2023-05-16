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16 мая 2023 года 08:38
Кадровый кризис в радиоэлектронной отрасли может углубиться
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Александр Рюмин/ТАСС
16 мая. FINMARKET.RU - Усугубление дефицита кадров в радиоэлектронной отрасли осложняется низким качеством образования сотрудников средних специальностей, которых готовят техникумы. Профильные ассоциации и Минпромторг просят Минпросвещения увеличить срок подготовки на год, пишет "КоммерсантЪ". Между тем уже сейчас нехватка специалистов со средне-специальным образованием оценивается на уровне 40-60% и, по мнению участников рынка, в ближайшее время обострится и из-за дефицита выпускников вузов. Кадровый кризис в отрасли может стать ещё глубже в ближайшие несколько лет именно из-за дисбаланса мер поддержки специалистов, предупреждает гендиректор консорциума "Базис" Арсений Брыкин. "Сегодня студенты вузов, обучающиеся по техническим специальностям, скорее настроены трудоустроиться в IT-компанию, чем на предприятия, разрабатывающие электронику, поскольку заинтересованы в получении широкого пакета льгот Минцифры", - говорит он.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, электроника, кадры
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