ЦБ разработал законопроект, упрощающий оборот материалов с банковской тайной

15 мая. FINMARKET.RU - Банк России намерен позволить банкам передавать на аутсорс разработку IT-решений и хранение сведений с банковской тайной в облачных сервисах, пишут "Ведомости". О работе над законопроектом "для возможности передачи соответствующих видов тайн" рассказал на годовом заседании АРПП "Отечественный софт" консультант отдела методологии контроля и наблюдения департамента информационной безопасностиСавва Морозов. Представитель ЦБ сообщил "Ведомостям", что документ готов и находится на этапе межведомственного согласования.

нуждаются в IT-подрядчиках для предоставления услуг клиентам, потому как не могут разрабатывать все необходимые решения самостоятельно, рассуждает бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий. При этом использование облачных сервисов среди банков встречается нечасто именно в силу того, что банки опасаются работать с внешними облаками без гарантий безопасности и возможности контролировать эти сервисы, продолжает он. Поэтому принятие закона, предложенного ЦБ, может повысить их популярность у финансовых организаций, добавил эксперт.

Переход разработки и обслуживания на внешних подрядчиков позволит финансовым организациям сократить затраты на внутренние IT-подразделения и сэкономить сотни миллионов рублей в год, прогнозирует генеральный директор компании – разработчика российского веб-сервера Angie Заур Абасмирзоев.

"Законопроект в том числе направлен на снятие правовых ограничений по режиму обработки сведений, составляющих отдельные виды тайн, включая банковскую тайну", – сообщил "Ведомостям" представитель ЦБ в ответ на запрос по выступлению Морозова.