Медиарейтинг банков за апрель 2023 года

В апреле 2023 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа, при этом показатели большинства лидеров незначительно снизились по сравнению с мартом. Третье место по количеству упоминаний и заметности занял банк ФК "Открытие", по охватам - Промсвязьбанк. В пятерку лидеров также вошли Россельхозбанк, Газпромбанк и Тинькофф Банк.

Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 45 280 упоминаний (48 354 в марте). Вторую позицию занял ВТБ - 26 386 упоминаний (27 328 в марте), за ним следует банк ФК "Открытие" - 10 558 упоминаний (11 484 месяцем ранее).

Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 13,5% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил почти 9%, заметность ФК "Открытие" снизилась на 15,5% по сравнению с мартом.

В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 233,7 млн (-21%, 294,7 млн в марте). На втором месте - ВТБ с результатом 284,9 млн, показатель охватов вырос на 16% (245,8 млн в марте). Третью строчку занял Промсвязьбанк, по сравнению с предыдущим периодом его показатели выросли более чем в два раза - до 152,3 млн (72,9 млн в марте).

Ключевым событием в медиаполе Сбербанка в апреле стала подготовка к 10 юбилейному Зеленому марафону. Массовый забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране, на старт выйдут десятки тысяч бегунов в 60 городах России. В этом году марафон проводится совместно с фондом "Вклад в будущее", на собранные средства будут высажены тысячи деревьев, продолжая масштабную программу лесовосстановления, которую уже много лет проводит Сбербанк.

Также в апреле прошло годовое Общее собрание акционеров Сбербанка, по итогам которого состоялась пресс-конференция президента правления банка Германа Грефа. Было принято решение направить на выплату дивидендов 565 млрд рублей, что стало рекордом за всю историю банка. Г.Греф допустил обновление рекорда в будущем, уточнив, что имеет в виду абсолютную величину выплат. Также, по словам Г.Грефа, Сбербанк может вернуться к очному формату проведения годового общего собрания акционеров. В последние годы голосование проходило заочно.

Другим заметным событием стал запуск обновленной нейросити Kandinsky 2.1, российского аналога популярной Midjourney, которая способна создавать высококачественные изображения по текстовому описанию, генерировать изображения, похожие на заданные и дорисовывать картинки. Новая генеративная модель способна смешивать несколько рисунков, изменять их по текстовому описанию, генерировать изображения, похожие на заданное, дорисовывать недостающие части картинки и формировать изображения в режиме бесконечного полотна.

ВТБ в апреле возобновил публикацию финансовой отчетности: убыток банка по МСФО по итогам 2022 года составил рекордные 623,6 млрд рублей. На результаты повлияло снижение чистых процентных доходов группы в два раза, до 321 млрд рублей, хотя чистые комиссионные доходы сократились лишь на 7,4%, до 146,8 млрд рублей. Вместе с тем чистый операционный доход упал на 99,9%, до 1,1 млрд рублей. Расходы на создание резервов под кредитные убытки и прочие резервы выросли в 4,4 раза, до 514,3 млрд рублей.

Еще одним значимым событием в информационном поле ВТБ стала авторская колонка главы банка Андрея Костина, опубликованная в газете РБК. А.Костин предложил перестроить экономику за счет новой приватизации и увеличения госдолга. Он назвал передачу госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях инструментом, доказавшим свою эффективность. По словам главы ВТБ, бизнес накопил инвестиционный потенциал, а частная инициатива поможет расшивке "узких мест".

Также в апреле состоялась пресс-конференция заместителя президента - председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова. По его словам, по итогам 2023 года доля доллара и евро в розничном портфеле ВТБ снизится с 10 до 7%, а к концу 2025 года вкладчики полностью откажутся от сбережений в валютах недружественных стран. ВТБ также повысил прогноз по росту портфеля розничных кредитов в России. По словам А.Печатникова, общий розничный кредитный портфель банков РФ по итогам года достигнет рекордных 33,5 трлн рублей, увеличившись на 17%.

ВТБ и ФК "Открытие" провели совместный опрос клиентов, в ходе которого выяснили, на что россияне чаще всего берут кредиты. Исследование широко обсуждались в СМИ и стало заметным событием в информационном поле обеих кредитных организаций. Как показал опрос, в целом по России кредиты наличными брали 22% россиян. Чаще других - жители Урала (26%), Поволжья (25%), а также Москвы и Московской области (24%). Наиболее популярными целями стали строительство и ремонт, покупка автомобиля и бытовой техники, а также рефинансирование имеющихся кредитных продуктов.

В апреле банк ФК "Открытие" также возобновил публикацию финансовой отчетности. По итогам 2022 года чистая прибыль банка упала почти в четыре раза, составив по РСБУ 21,7 млрд рублей. В 2021 году банк получил чистую прибыль по РСБУ в размере 85,5 млрд рублей. Активы кредитной организации в 2022 году выросли на 5%, составив 3,37 трлн рублей. Кредитный портфель увеличился на 12%, до 2,29 трлн рублей. Объем средств клиентов банка ФК "Открытие" на конец 2022 года достиг 2,49 трлн рублей.

За четыре месяца 2023 года ФК "Открытие" выдал в 2,1 раза больше активных кредитных карт, чем за аналогичный период 2022-го. Общее количество кредиток, выданных с начала года, превысило 110 тысяч. Кредитные карты все чаще используются клиентами как для повседневных платежей, так и для крупных покупок. В первом квартале 2023 года максимальная сумма одной покупки по кредитке превысила 1,19 млн рублей, средняя - порядка 1 300 рублей. Наибольший прирост по количеству выдач кредитных карт в 2023 году показывают Северная Осетия-Алания, Тамбовская и Костромская области.

В апреле глава Промсвязьбанка Петр Фрадков провел встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным, встреча активно освещалась в топовых федеральных СМИ и на ТВ, что способствовало значительному росту охвата аудитории. В ходе встречи П.Фрадков рассказал об открытии более 400 банковских отделений в 82 населенных пунктах новых регионов России. В соответствии с принятым правительством РФ решением, ПСБ совместно с Минстроем и Росреестром уже прорабатывают максимально быстрый запуск в новых регионах программы льготной ипотеки под 2%.

Михаил Мишустин в свою очередь отметил скорость перехода российских банков на отечественной программное обеспечение. "На сегодняшний день процессы перехода на отечественное программное обеспечение, продукты достаточно активно идут во всех банках России, точно в крупнейших банках России, и достаточно успешно", - заявил премьер-министр.

Название Упоминания в СМИ, апрель 2023 Упоминания в СМИ, март 2023 Изменение, % 1 Сбербанк 45 280 48 523 -6,7 2 ВТБ 26 386 27 423 -3,8 3 ФК Открытие 10 558 11 511 -8,3 4 Россельхозбанк 9 719 10 518 -7,6 5 Газпромбанк 7 376 7 817 -5,6 6 Тинькофф Банк 6 736 10 547 -36,1 7 Промсвязьбанк 5 830 6 598 -11,6 8 Альфа-банк 5 609 7 641 -26,6 9 Совкомбанк 3 013 4 199 -28,2 10 Банк УРАЛСИБ 2 728 4 550 -40,0 11 МТС Банк 2 557 3 883 -33,6 12 Росбанк 2 540 3 880 -34,5 13 Банк ДОМ.РФ 2 155 2 379 -9,4 14 Райффайзенбанк 2 088 3 813 -45,2 15 Московский Кредитный Банк 2 029 2 246 9,7 16 Почта банк 1 783 2 423 -26,4 17 Дальневосточный банк 1 550 2 002 -22,6 18 Росгосстрах Банк 1 467 2 188 -33,0 19 Банк ЗЕНИТ 1 316 1 660 -20,7 20 Банк Санкт-Петербург 1 181 2 272 -48,0 21 МСП Банк 1 142 719 58,8 22 РНКБ Банк 1 027 1 588 -35,3 23 Банк ТРАСТ 814 610 33,4 24 Банк Русский Стандарт 757 988 -23,4 25 Новикомбанк 749 1 155 -35,2 26 УБРиР 729 1 339 -45,6 27 КБ "Центр-инвест" 679 618 9,9 28 Примсоцбанк 659 767 -14,1 29 ХКФ Банк 650 1 318 -50,7 30 Банк Синара 592 762 -22,3 31 Банк "Точка" 571 395 44,6 32 Ренессанс Кредит 555 591 -6,1 33 Алмазэргиэнбанк 515 612 -15,8 34 Ак Барс Банк 495 1 195 -58,8 35 Банк "Кубань Кредит" 461 420 9,8 36 Азиатско-Тихоокеанский Банк 443 693 -36,1 37 Экспобанк 434 691 -37,2 39 Банк Левобережный 425 1 085 -60,8 39 Транскапиталбанк 425 517 -17,8 40 Абсолют Банк 423 763 -44,6 41 СМП Банк 372 209 78,0 42 "Мерседес-Бенц Банк Рус" 337 32 953,1 43 Росэксимбанк 323 308 4,9 44 ЮниКредит Банк 314 603 -47,9 45 ОПТ Банк 312 625 -50,1 46 Банк Оренбург 296 60 393,3 47 Генбанк 293 605 -51,6 48 Модульбанк 290 279 3,9 49 ВБРР 285 466 -38,8 50 Bank of China 282 158 78,5

Название Индекс заметности, апрель 2023 Индекс заметности, март 2023 Изменение, % 1 Сбербанк 6 760 524 7 815 342 -13,5 2 ВТБ 3 709 681 3 407 664 8,9 3 ФК Открытие 1 274 065 1 507 964 -15,5 4 Россельхозбанк 1 197 362 1 169 498 2,4 5 Промсвязьбанк 975 057 870 161 12,1 6 Тинькофф Банк 757 414 1 388 206 -45,4 7 Газпромбанк 739 898 762 297 -2,9 8 Альфа-Банк 717 171 1 068 987 -32,9 9 Банк УРАЛСИБ 442 847 825 894 -46,4 10 Совкомбанк 356 729 471 748 -24,4 11 Райффайзенбанк 344 137 945 638 -63,6 12 Банк ДОМ.РФ 294 918 429 827 -31,4 13 Банк ТРАСТ 293 491 141 622 107,2 14 Росбанк 251 387 376 745 -33,3 15 РНКБ Банк 233 476 313 875 -25,6 16 Росгосстрахбанк 231 812 305 756 -24,2 17 Почта банк 192 796 247 457 -22,1 18 МТС Банк 192 750 457 041 -57,8 19 Банк Санкт-Петербург 180 133 313 111 -45,9 20 МСП Банк 169 815 80 349 111,3 21 КБ "Центр-инвест" 148 911 161 725 -7,9 22 Банк "Точка" 148 180 49 046 202,1 23 Московский Кредитный Банк 129 002 210 480 -38,7 24 Банк Русский Стандарт 116 1138 155 499 -25,3 25 УБРиР 106 212 229 915 -53,8 26 Ак Барс Банк 67 659 161 771 -58,2 27 Новикомбанк 67 164 95 783 -29,9 28 Абсолют Банк 65 267 70 745 -7,7 29 Банк ЗЕНИТ 64 924 97 825 -33,6 30 НБД-Банк 60 992 66 855 -8,8 31 ХКФ Банк 56 606 91 782 -38,3 32 Экспобанк 53 180 39 809 33,6 33 Банк БКФ 51 044 88 352 -42,2 34 Ренессанс Кредит 49 770 56 811 -12,4 35 Банк Синара 44 966 37 679 19,3 36 "Локо-Банк" 43 153 15 766 173,7 37 Транскапиталбанк 43 034 4 588 838,0 38 Банк "Кубань Кредит" 41 880 41 258 1,5 39 ЮниКредит Банк 41 880 57 353 -27,8 40 "Мерседес-Бенц Банк Рус" 39 545 2 956 1 237,8 41 Банк Интеза 34 031 6 361 435,0 43 Модульбанк 33 976 19 439 74,8 43 Банк Левобережный 32 822 233 731 -86,0 44 Дальневосточный банк 32 365 29 502 9,7 45 ОТП Банк 31 679 45 346 -30,1 46 Банк "Приморье" 31 217 105 982 -70,5 47 Deutsche Bank 23 730 7 961 198,1 48 Прио-Внешторгбанк 23 702 16 233 46,0 49 АКБ "Металлинвестбанк 23 528 99 279 -76,3 50 Алмазэргиэнтбанк 22 350 22 684 -1,5

Название Охват аудитории, апрель 2023 Охват аудитории, март 2023 Изменение, % 1 Сбербанк 233 719 935 294 738 435 -20,7 2 ВТБ 284 943 244 245 809 692 15,9 3 Промсвязьбанк 152 321 787 72 958 263 108,8 4 Россельхозбанк 144 327 052 100 339 099 43,8 5 Тинькофф Банк 126 585 325 135 427 170 -33,4 6 ФК Открытие 107 397 647 82 434 600 30,3 7 Газпромбанк 107 397 647 82 434 600 30,3 8 Райффайзенбанк 99 212 960 117 856 120 -15,8 9 Альфа-Банк 94 741 329 119 665 133 -20,8 10 Московский Кредитный Банк 71 807 412 54 224 260 32,4 11 Росбанк 61 176 417 100 024 745 -38,8 12 Совкомбанк 56 772 317 68 458 444 -17,1 13 Банк УРАЛСИБ 54 516 985 70 670 011 -22,9 14 АБ "Россия" 50 523 155 16 546 674 205,3 15 Почта банк 49 737 634 79 245 269 -37,2 16 РНКБ Банк 48 961 171 46 719 986 4,8 17 МТС Банк 43 081 220 65 241 952 -34,0 18 Банк "Точка" 39 020 525 21 216 087 83,9 19 Экспобанк 36 218 866 32 256 467 12,3 20 Банк БКФ 36 123 608 19 933 486 81,2 21 Банк ДОМ.РФ 35 764 992 44 235 229 -19,1 22 Банк ТРАСТ 32 277 268 29 284 925 10,2 23 Банк ЗЕНИТ 31 093 906 35 828 792 -13,2 24 Банк Санкт-Петербург 30 162 072 54 248 807 -44,4 25 "Мерседес-Бенц Банк Рус" 28 811 138 11 517 618 150,1 26 Банк Русский Стандарт 25 544 955 53 192 077 -52,0 27 Абсолют Банк 24 226 756 30 185 878 -19,7 28 ЮниКредит Банк 23 174 422 36 085 595 -35,8 29 Bank of China 22 635 898 15 405 155 46,9 30 Нордеа Банк 21 881 675 1 783 218 1127,1 31 ХКФ Банк 20 850 649 31 933 446 -34,7 32 Новикомбанк 20 728 057 36 218 480 -42,8 33 УБРиР 19 943 956 50 858 070 -60,8 34 Ситибанк 19 627 312 32 603 230 -39,8 35 Ренессанс Кредит 18 069 010 13 405 634 34,8 36 МСП Банк 16 068 697 16 387 633 -1,9 37 Deutsche Bank 15 728 971 43 721 608 -64,0 38 Росгосстрахбанк 15 428 483 29 626 198 -47,9 39 Дальневосточный банк 14 414 794 23 370 264 -38,3 40 ПСКБ 12 740 157 1 032 871 1133,5 41 Азиатско-Тихоокеанский Банк 12 610 188 6 865 153 83,7 42 КБ Восточный 12 069 986 30 654 704 -60,6 43 Транскапиталбанк 11 645 356 3 538 866 229,1 44 НС Банк 10 246 308 2 302 638 345,0 45 Генбанк 9 962 18 498 460 -46,1 46 Банк Синара 9 613 205 21 548 395 -55,4 47 СМП Банк 9 329 093 15 964 435 -41,6 48 Модульбанк 9 145 534 5 850 242 56,3 49 "Локо-Банк" 9 040 351 4 898 210 84,6 50 ОТП-Банк 8 867 843 20 867 843 -56,5

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- общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определённый период.

- специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

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