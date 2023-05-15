Нехватку кадров работодатели восполняют несовершеннолетними

15 мая. FINMARKET.RU - Работодатели закрывают вакансии за счет несовершеннолетних. Их стали активнее нанимать на работу. Это позволяет экономить на зарплате, так как подросткам предлагают невысокие заработки.

В начале мая работодатели нарастили наем несовершеннолетних сотрудников. Количество вакансий для соискателей от 14 лет выросло в шесть раз, сообщили "Российской газете" в hh.ru. На портале опубликовано 4,3 тыс. вакансий, на которые могут претендовать сотрудники от 14 лет. В это же время прошлого года количество объявлений было около 700.

При этом работодатели действуют более активно. Только в апреле они направили кандидатам 330 тысяч приглашений на работу, что на 6% выше прошлогодних показателей.

Рекордно низкий уровень безработицы и нехватка кадров на рынке подталкивают работодателей к тому, чтобы замещать часть вакансий в летний период подростками. Тем более что основное сокращение кадров происходит именно в молодых группах сотрудников, а самая большая нехватка - работников физического труда, рассказывает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Сейчас по числу открытых вакансий, доступных соискателям от 14 лет, лидируют предложения работы промоутерами, курьерами на легкие заказы, продавцами. Больше всего вакансий для соискателей от 14 лет открыто в Москве и области, Санкт-Петербурге, Татарстане, Нижегородской, Ростовской, Новосибирской, Саратовской, Воронежской, Самарской и Свердловской областях.