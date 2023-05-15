Получение льгот на оплату ЖКУ упростят

В России хотят значительно упростить выдачу субсидий за ЖКУ. Для этого граждан освободят от бюрократических проволочек при их получении. Сейчас людям приходится собирать большой пакет документов, теперь же будет необходимо одно заявление: всё остальное чиновники сами запросят в рамках межведомственного взаимодействия. Такие рекомендации в правительство направил профильный комитет Госдумы, с копией документа ознакомились "Известия"

Пока рекомендации в аппарат правительства не поступили, сообщили "Известиям" в пресс-службе кабмина. Редакция также направила запрос в Минтруд.

Минстрой концептуально поддерживает инициативу упрощения порядка получения гражданами субсидий на оплату ЖКУ, сообщили «Известиям» в ведомстве. Там добавили, что в данный момент проект нормативного правового акта в Минстрой не поступал и не прорабатывался. При получении документа он будет рассмотрен в установленном порядке.

"Наша ключевая совместная задача с правительством — сделать так, чтобы люди получалина оплату жилого помещения и коммунальных услуг максимально безболезненно для своего времени и нервов. Сейчас в этом вопросе возникают проблемы", — сказал председатель комитета Госдумы по строительству иСергей Пахомов.

Сейчас для получения субсидий нужно обращаться в органы соцзащиты населения, МФЦ или другие учреждения — по решению региона. Гражданин должен прийти лично и предоставить в бумажном виде множество разных документов, например, справку о доходах, если они низкие, свидетельства о госрегистрации права собственности, о браке или его расторжении, о рождении детей и так далее.

"Такой порядок оформления субсидий неудобный и необоснованно трудоемкий. Поэтому мы предлагаем оптимизировать пакет документов и оцифровать процесс. Человек сможет заполнить заявление через портал «Госуслуги» или лично прийти в МФЦ, но без похода по инстанциям и «ручного» сбора вороха справок", — сказал первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ от фракции ЛДПР Владимир Кошелев. Остальные сведения уполномоченный орган должен получать в рамках межведомственного взаимодействия, пояснил он. Все запрашиваемые документы есть у органов власти, добавил депутат.