Эксперты обсудили юридические риски цифрового рубля

15 мая. FINMARKET.RU - Эксперты оценили юридические риски цифрового рубля – не определены еще не только нюансы, но и регламент урегулирования споров, в том числе между гражданами. В ЦБ согласны, что тема требует дополнительной проработки. Регулятору, вероятно, придется разделить ответственность за спорные вопросы с банками, пишут "Ведомости"

В преддверии полноценного запуска цифрового рубля эксперты начали активно сигнализировать уже не столько об экономических, сколько о юридических рисках этого инструмента. В случае возникновения у граждан претензий или разногласий при использовании цифрового рубля пока не совсем ясно, как им взаимодействовать с оператором платформы – Банком России. На это обратила внимание профессор кафедры финансового права МГЮА Татьяна Рождественская, выступая на сессии «Цифровой рубль: преимущества и новые возможности» Петербургского международного юридического форума. Сейчас нет ни правил самой площадки, ни подзаконных документов, регламентирующих данный аспект, заявила она. В ЦБ с ней согласились.

Вопрос урегулирования потенциальных споров, разногласий и обработки претензий действительно очень сложная задача, ответил на ее замечание зампред регулятора Алексей Заботкин. По его словам, хотя инструмент готов к тестированию, юридические аспекты цифрового рубля требуют дополнительной проработки.

Пилотный проект по тестированию цифрового рубля должен был быть запущен 1 апреля, но законодательная база для него к тому времени не была подготовлена. Регуляторы отложили старт тестирования до принятия закона. Документ уже прошел первое чтение, поправки ко второму чтению думский комитет по финрынку принимает до 19 мая. Министр финансов Антон Силуанов обещал, что обращение цифрового рубля начнется до конца года.

Рождественская видит три группы отношений при использовании цифрового рубля: между ЦБ (как оператором платформы цифрового рубля) и банками, между банками и пользователями, а также между ЦБ и пользователями. Принцип взаимодействия понятен только в первых двух парах. Но потенциальная модель работы площадки цифрового рубля не предполагает непосредственного взаимодействия между ЦБ и пользователями, объясняет профессор. По ее мнению, регулятор обязан будет разработать порядок рассмотрения и урегулирования разногласий и претензий граждан.