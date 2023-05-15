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15 мая 2023 года 08:37
Закупки госкомпаний у МСП выросли до рекорда
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Дмитрий Ефремов/ТАСС
Госкомпании в 2022 году закупились у малого и среднего бизнеса на рекордные 7 трлн руб., по сравнению с 2021 годом объемы закупок выросли на 60%, или 2,6 трлн руб. Такие данные АО "Корпорация МСП" представило в пятницу первому вице-премьеру Андрею Белоусову на совещании по вопросам поддержки малого бизнеса. В секретариате Белоусова подтвердили факт совещания и отметили, что необходимо продолжить стимулирование госкомпаний для закупок у малого и среднего бизнеса и содействия их выходу на зарубежные рынки, пишет "Коммерсант". Госзаказ рассматривается правительством как ключевой механизм поддержки МСП за счет гарантированного спроса на продукцию. При этом более привлекательным для поставщиков считается рынок закупок госкомпаний. В 2021 году его общий объем оценивался в 23 трлн руб. при закупках государства в 12,4 трлн руб. (данные за 2022 год некорректны из-за вызванного санкциями искажения статистики). По этой причине правительство обязало госАО ежегодно отдавать часть своих закупок МСП. Внушительный рост прошлого года объясняется тем, что квота на закупки у МСП была повышена с 20% до 25% и распространена на всех крупных заказчиков, их число составило 12 тыс. (из них более 9 тыс.— регионального уровня) против 1,8 тыс. в 2021 году. Дальнейшие планы поддержки МСП за счет госкомпаний связаны с "выращиванием" ими собственных поставщиков из числа предприятий малого бизнеса и с расширением применения механизма офсетных контрактов.
Опубликовано Финмаркет
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