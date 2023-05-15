Закупки госкомпаний у МСП выросли до рекорда

Госкомпании в 2022 году закупились у малого и среднего бизнеса на рекордные 7 трлн руб., по сравнению с 2021 годом объемы закупок выросли на 60%, или 2,6 трлн руб. Такие данные АО "Корпорация МСП" представило в пятницу первому вице-премьеру Андрею Белоусову на совещании по вопросам поддержки малого бизнеса. В секретариате Белоусова подтвердили факт совещания и отметили, что необходимо продолжить стимулирование госкомпаний для закупок у малого и среднего бизнеса и содействия их выходу на зарубежные рынки, пишет "Коммерсант"

Госзаказ рассматривается правительством как ключевой механизм поддержкиза счет гарантированного спроса на продукцию. При этом более привлекательным для поставщиков считается рынок закупок госкомпаний. В 2021 году его общий объем оценивался в 23 трлн руб. при закупках государства в 12,4 трлн руб. (данные за 2022 год некорректны из-за вызванного санкциями искажения статистики). По этой причине правительство обязало госАО ежегодно отдавать часть своих закупок МСП.

Внушительный рост прошлого года объясняется тем, что квота нау МСП была повышена с 20% до 25% и распространена на всех крупных заказчиков, их число составило 12 тыс. (из них более 9 тыс.— регионального уровня) против 1,8 тыс. в 2021 году.

Дальнейшие планы поддержки МСП за счет госкомпаний связаны с "выращиванием" ими собственных поставщиков из числа предприятий малого бизнеса и с расширением применения механизма офсетных контрактов.