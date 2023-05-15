Регулятором рынка криптовалют в РФ станет ФНС

15 мая. FINMARKET.RU - Регулятором отрасли криптовалют в России, скорее всего, будет Федеральная налоговая служба, которая станет входным окном для участников рынка. Об этом в интервью "Известиям" на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) рассказал замглавы Минфина Алексей Моисеев. "Вопрос обсуждается. В концепции, которая у нас разработана, надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их "кошельках" и транзакциях. Сейчас по иностранным счетам это всем делает ФНС. Логично предположить, что и регулированием должна заниматься ФНС", - соообщил он.

"Если мы говорим о базовом варианте, а не об экспериментальных правовых режимах, то граждане - как юридические, так и физические лица - могут добыть криптовалюту, продать на внешнем рынке или держать. Больше ничего делать нельзя - ни купить обратно, ни расплатиться", - сказал Моисеев. При этом, добавил он, кошелек, все операции должны быть задекларированы и с них должен быть уплачен налог, поскольку возникает доход.

По словам замглавы Минфина информация о кошельке, транзакциях поступает в три организации. "Во-первых, это ФНС, которая, видимо, будет окном для деклараций гражданина. Она сейчас то же самое делает по иностранным счетам, а кошелек для криптовалюты в этом смысле ничем не отличается. Во-вторых, Росфинмониторинг, поскольку возникают риски, связанные с отмыванием и т.п. В-третьих, Центральный банк. Но интерфейсом для всех, кроме банков, будет ФНС", - пояснил Моисеев.