Инфляция в России в апреле составила 0,38%

Рост потребительских цен в апреле составил 0,38% после повышения на 0,37% в марте, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 2,3% после 3,5% месяцем ранее. Инфляция совпала с прогнозами аналитиков, ожидавших рост цен на уровне 0,4%

12 мая. FINMARKET.RU -в РФ в апреле 2023 года составила 0,38% после инфляции в 0,37% в марте, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В январе-апреле потребительские цены выросли на 2,06%. В апреле 2022 года инфляция составляла 1,56%, в январе-апреле - 11,67%.

В годовом выражении инфляция замедлилась до 2,31% после 3,51% в марте. Годовая инфляция в апреле достигла минимума с февраля 2020 года.

Инфляция в РФ в апреле совпала с ожиданиями аналитиков. Эксперты, опрошенные "Интерфаксом", ожидали инфляцию в прошлом месяце на уровне 0,4%, что значительно ниже показателя апреля 2022 года (1,56%). Аналитики прогнозировали замедление годовой инфляции в апреле примерно до 2,3% с 3,51% на конец марта.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2023 год при этом несколько снизился и составляет 5,9% против 6,2% по опросу месяц назад. В 2024 году аналитики в среднем ожидают инфляцию на уровне 4,8%.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 4,5-6,5%, прогноз Минэкономразвития - 5,3%, на 2024 годы прогнозы ЦБ и Минэкономразвития равняются таргету в 4%.

Продовольственные товары в апреле подорожали на 0,29%, за 4 месяца - на 2,55%. Непродовольственные товары стали за прошедший месяц дороже на 0,15%, с начала года - на 0,42%. Услуги подорожали на 0,79%, за январь-апрель - на 3,54%.

Базовый индекс потребительских цен в апреле составил 100,31%.

Рост потребительских цен на 0,5% и более зафиксирован в 33 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени (на 1,3%) в Архангельской области в связи с удорожанием услуг - на 2,3%.

В Москве цены за месяц выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге - на 0,2% (с начала года - прирост цен составил 2,1%).

Рост цены на плодоовощную продукцию в апреле ускорился до 1,61% после повышения на 0,06% в марте. За январь-апрель плодовоовощная продукция подорожала на 20,91%. В годовом выражении цены снизились на 7,61%.

В апреле среди продовольственных товаров заметный рост цен наблюдался на сахар-песок - на 2,1%. Кроме того выросли цены: на свинину (кроме бескостного мяса), рыбу живую и охлажденную - на 1,5%, баранину, свинину бескостную, рыбу мороженую неразделанную -

на 1,1%, консервы томатные - на 1,0%, соки фруктовые - на 0,9%, мясо кур, рис - на 0,8%, карамель, жевательную резинку - на 0,7%, рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород, масло оливковое, смеси сухие молочные для детского питания, воду минеральную и питьевую, водку - на 0,6%, кальмары мороженые, обед в ресторане, кофе в организациях быстрого обслуживания, мороженое сливочное, мёд пчелиный - на 0,5%.

Прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на лук репчатый - 22,6%, капусту белокочанную - 22,5%, груши - 8,2%, виноград - 5,4%, лимоны - 5,0%, бананы - 4,4%, морковь - 2,7%, зелень свежую - 2,0%, яблоки - 1,9%. Одновременно помидоры подешевели на 4,4%, апельсины - на 3,1%, огурцы - на 2,4%, картофель - на 2,3%, чеснок - на 1,5%, свекла столовая - на 0,9%.

Кроме того подешевели: крупа гречневая - на 2,6%, яйца куриные - на 1,5%, вермишель - на 1,3%, креветки мороженые неразделанные, молоко стерилизованное - на 1,2%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - на 1,1%, печень говяжья, свиная, масло подсолнечное, маргарин, мука пшеничная, крупы манная, овсяная и перловая, овсяные хлопья "Геркулес", консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, консервы фруктово-ягодные для детского питания, соль поваренная, конфеты мягкие, глазированные шоколадом - на 0,6-0,9%.

Тарифы на ЖКХ за апрель увеличились на 0,03%, с начала года - на 1,78%.

В апреле в группе услуг пассажирского транспорта увеличилась стоимость: проезда в различных вагонах в поездах дальнего следования - от 4,4% до 16,9%, авиаперелета экономическим классом - на 6,0%, проезда в такси - на 0,8%, троллейбусе - на 0,6%, городском автобусе - на 0,4%, трамвае и междугородном автобусе - на 0,3%. Стоимость аренды автомобиля выросла на 0,3%. Стоимость проезда в пригородном поезде снизилась на 0,3%.

Среди услуг зарубежного туризма выросли цены: на поездки на отдых в Турцию - на 11,1%, Беларусь - на 2,0%, отдельные страны Средней Азии - на 1,5%, страны Закавказья - на 0,3%.

В то же время снизились цены: на поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 9,6%, ОАЭ - на 9,1%, Египет - на 1,7%.

В сфере банковских услуг подорожали: плата за пользование потребительским кредитом - на 4,5%, комиссия банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка на территории России - на 1,2%, аренда индивидуального банковского сейфа - на 0,7%.

Среди медицинских услуг увеличились цены: на услуги сиделок - на 2,3%, лечебный массаж - на 0,9%, первичный консультативный прием у врача специалиста, изготовление съемного протеза - на 0,8%, гастроскопию (ФГДС, ЭГДС), удаление зуба под местным обезболиванием - на 0,7%, диагностику на магнитно-резонансном или компьютерном томографе, физиотерапевтическое лечение, лечение кариеса - на 0,6%.