Количество утечек данных в крупных компаниях выросло в 1,5 раза

12 мая. FINMARKET.RU - За первые четыре месяца 2023 года произошло 75 утечек из российских коммерческих компаний и госорганизаций. Это в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зафиксировано 49 утечек, пишут "Ведомости", ссылающиеся на гендиректора F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB в России и СНГ) Валерия Баулина.

Тренд подтвердили основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян и аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence Игорь Фиц.

По их оценке, количество утечек в 1-м квартале возросло в 2 и 2,5 раза соответственно. По словам Оганесяна, в числе крупнейших похищений информации в 2023 году оказались двойнаяданных бонусной программы "Сберспасибо" (суммарно 52,5 млн записей), сети магазинов "Спортмастер" (46 млн записей) и интернет-аптеки zdravcity.ru (8,9 млн записей). В апреле 2023 года, по данным DLBI, произошли утечки данных из сервиса по продаже билетов kassy.ru (4,5 млн уникальных e-mail и столько же телефонов), интернет-магазина zoloto585.ru (9,9 млн записей) и страховой"Согаз" (8,3 млн записей). При этом если в 2022 году активизировались хактивисты, которые кралипользователей и компаний по политическим мотивам и выкладывали данные в сеть бесплатно, то в 2023 году злоумышленники начали возвращаться к прежней тактике, отметил Баулин. Они продают базы данных или зашифровывают и прибегают к шантажу жертвы с целью получения выкупа, отметил эксперт.