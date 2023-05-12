Жители квартир должны будут пускать газовщиков отключать газ

12 мая. FINMARKET.RU - Жители обязаны будут впускать всотрудников газовых служб для техобслуживания оборудования, а проверяющие, в свою очередь, будут вручать им инструкции по использованию плит и нагревателей. Такие условия содержатся в типовых договорах о техобслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, проект которых разработал Минстрой.

Специализированные организации, говорится в проектах договоров, обязаны будут ежегодно проводить техобслуживание газового оборудования в квартирах. О дате и времени работ они должны уведомить жителя заранее. Кроме того, они обязаны проинструктировать жителя, как безопасно пользоваться газом, и передать ему (письменно или в электронном виде) инструкцию. Если выявлены нарушения, то подача газа перекрывается, пишет "Российская газета"

Жители должны будут обеспечить доступ специалистов для проведения работ или приостановки подачи газа, соблюдать правила пользования и сообщать о замене газового оборудования. Оплачивать проверку газовой плиты полагается в течение года, плату разделят на 12 месяцев.

Однако у специалистов возникает ряд вопросов к этим документам, отмечает председатель правления МОО "Гильдия инженеров газового оборудования" Станислав Митюшин. К примеру, с технической точки зрения непонятно, как должны проводиться проверки подземных газопроводов в многоквартирных и индивидуальных домах - это невозможно без их раскопки и отключения абонента.