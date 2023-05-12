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12 мая 2023 года 09:17

Правительство хочет сдать в архив электронные дубликаты своих документов

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Юрий Белинский/ТАСС
Юрий Белинский/ТАСС
12 мая. FINMARKET.RU - Минэкономразвития должно доработать законопроект о цифровых архивах, распространив его на правительственные документы. Потребность создавать их цифровые дубликаты, не предусмотренную нынешней редакцией, обозначили в аппарате правительства, тогда как ЦБ предлагает ограничить действие поправок, внесенных в Госдуму еще в 2021 году, финансовым рынком.

Белый дом предлагает расширить проект, исходно касавшийся только оцифровки материалов финансовых организаций, распространив его действие на правительственные документы, пишет "Коммерсант".

Речь идет о поправках к закону "Об информации" в части использования и хранения электронных документов, которые были внесены в Госдуму в 2021 году, в апреле 2022 года приняты в первом чтении.

Проект в текущем виде запрещает создавать дубликаты документов Архивного фонда России, к которым относятся в том числе и бумаги за подписью премьера. Такая возможность, однако, должна быть предусмотрена, при необходимости - по согласованию с администраций президента, следует из письма замглавы аппарата правительства Светланы Андрющенко. Она отмечает, что ФСБ возражает против хранения документов в электронном виде, что создает "высокие риски несвоевременной подготовки поправок ко второму чтению". Вице-премьер Дмитрий Григоренко призвал Минэкономразвития учитывать в том числе и позицию ФСБ.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  правительство,  документы,  архив,  цифра

 
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