.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
12 мая 2023 года 09:17
Правительство хочет сдать в архив электронные дубликаты своих документов
|0
Юрий Белинский/ТАСС
12 мая. FINMARKET.RU - Минэкономразвития должно доработать законопроект о цифровых архивах, распространив его на правительственные документы. Потребность создавать их цифровые дубликаты, не предусмотренную нынешней редакцией, обозначили в аппарате правительства, тогда как ЦБ предлагает ограничить действие поправок, внесенных в Госдуму еще в 2021 году, финансовым рынком. Белый дом предлагает расширить проект, исходно касавшийся только оцифровки материалов финансовых организаций, распространив его действие на правительственные документы, пишет "Коммерсант". Речь идет о поправках к закону "Об информации" в части использования и хранения электронных документов, которые были внесены в Госдуму в 2021 году, в апреле 2022 года приняты в первом чтении. Проект в текущем виде запрещает создавать дубликаты документов Архивного фонда России, к которым относятся в том числе и бумаги за подписью премьера. Такая возможность, однако, должна быть предусмотрена, при необходимости - по согласованию с администраций президента, следует из письма замглавы аппарата правительства Светланы Андрющенко. Она отмечает, что ФСБ возражает против хранения документов в электронном виде, что создает "высокие риски несвоевременной подготовки поправок ко второму чтению". Вице-премьер Дмитрий Григоренко призвал Минэкономразвития учитывать в том числе и позицию ФСБ.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, правительство, документы, архив, цифра
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.