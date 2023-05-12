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12 мая 2023 года 09:00

Граждан обяжут готовить проектные документы на частное жилье

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Александр Рюмин/ТАСС
Александр Рюмин/ТАСС
12 мая. FINMARKET.RU - В России хотят ввести проектную документацию для частного жилья, которое люди в том числе строят самостоятельно. Такую инициативу в Минстрой направил Российский строительный союз (РСС). Также предполагается, что нужно будет проводить негосударственную экспертизу проекта и независимый строительный надзор при возведении индивидуальных домов. Для этих целей можно будет нанимать специалистов, пишут "Известия".

Как предполагается, что рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) станет более цивилизованным, а мера упростит получение ипотеки на стройку.

Сейчас на рынке ИЖС отсутствуют четкие правила игры, объекты малоликвидные, нет контроля за стройкой, как и требований к архитектурному облику новых малоэтажных поселений, рассказал председатель комитета РСС по малоэтажному строительству, управляющий партнер ГК "Омакульма" Константин Пороцкий.

"Внедрение предложенных мер позволит обелить рынок, снизить риски для банков и граждан, автоматизировать выдачу ипотеки, привлечь профессиональное сообщество на рынок ИЖС. Это также удовлетворит потребность в загородном жилье более чем для 70% населения страны", - подчеркнул он.

Впрочем, отмечают эксперты, для владельцев небольших зданий в сельской местности, не располагающих высоким доходом, инициатива может стать обременением.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  жилье,  частники,  документация

 
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