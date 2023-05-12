Сумма предоставленных россиянам налоговых вычетов составила 2,7 трлн руб.

12 мая. FINMARKET.RU - В прошлом году россияне, которые платят НДФЛ по ставке 13%, получили налоговыена сумму 2,7 трлн руб. Самыми популярными традиционно стали имущественные налоговые вычеты, связанные с покупкой жилья. В прошлом году этим видом льготы воспользовалось 4,3 млн налогоплательщиков. Общая сумма предоставленных имущественных вычетов составила почти 2 трлн руб. Годом ранее 4 млн человек заявили вычеты по этой программе на сумму 1,7 трлн руб., пишут "Ведомости"

На 2-м месте оказались социальные вычеты. В 2022 г. 3,4 млн человек получили налоговые вычеты на сумму 206 млрд руб., годом ранее 2,6 млн граждан суммарно получили вычеты на сумму 139 млрд руб.

Третье место по количеству получателей занимают вычеты по уплате процентов по займам (кредитам), направленным на приобретение недвижимости. В 2022 г. 1,5 млн россиян получили налоговые вычеты на сумму 373 млрд руб., в 2021 г. - 1,3 млн человек на сумму 318,8 млрд руб.

С 2022 г. появились вычеты за спортивно-оздоровительные услуги. В общей сложности Налоговым кодексом предусмотрено 7 групп налоговых вычетов: стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные, профессиональные и два вида вычетов за перенос убытков от вложений в фондовый рынок или участие в инвестиционном товариществе.

По социальным вычетам можно вернуть 13% от общей суммы потраченных средств. При этом максимальная сумма расходов, за которую можно получить социальный вычет, - 120 тыс. руб.

При покупке недвижимости можно вернуть 13% от ее стоимости или от максимального лимита на человека в размере 2 млн руб. При выплате ипотеки - не более 390 тыс. руб.

С 1 января 2024 г., согласно закону, предельная сумма расходов, с которых можно получить 13-процентный налоговый вычет на лечение, собственное обучение и приобретение лекарств, вырастет со 120 тыс. до 150 тыс. руб. Планка суммы возврата за учебу ребенка увеличилась с 50 тыс. до 110 тыс. руб.

Инвестиционные вычеты полагаются владельцам индивидуальных инвестсчетов (ИИС), брокерских счетов при долгосрочном владении бумагами и банковских вкладов. Владельцы ИИС могут вернуть по 52 тыс. руб. в год в течение трех лет. Владельцы брокерских счетов получают льготу и могут вывести из-под налогообложения до 3 млн руб. в год. Для банковских вкладов размер вычета зависит от ключевой ставки.

Среди социальных налоговых вычетов россияне чаще всего используют возможность компенсировать свои затраты на медицинские услуги, оказанные медорганизациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, следует из данных, предоставленных "Ведомостям" ФНС. По итогам прошлого года данной услугой воспользовалось 1,6 млн человек, в совокупности они указали в соответствующих декларациях вычеты на 79,3 млрд руб., а в 2021 г. такие заявления подали 1,2 млн граждан на сумму 55 млрд руб.