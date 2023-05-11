11 мая. FINMARKET.RU - На мировом венчурном рынке наступила зима: серия банкротств американских банков, специализирующихся на обслуживании перспективных стартапов и криптопроектов, фактически заморозила инвестиционную активность, считают опрошенные "Ведомостями" эксперты – в этом тезисе их мнения сошлись. За последние два месяца закрылись уже четыре организации из США, пятой жертвой на прошлой неделе чуть не стал еще один банк, PacWest (16-е место в США по размеру активов, $41,2 млрд) из Калифорнии (в штате находится Кремниевая долина). В начале марта его акции стоили $26,68, но за два месяца на волне паники вкладчиков и публикаций о возможной продаже их цена падала почти до $3, хотя потом котировки и отыграли небольшую часть обвала.

Снижение оценок компаний, в том числе так называемых необанков, продолжится, уверен основатель аналитической компании Dsight Арсений Даббах. Существенная доля их инвесторов пришла из финансового сектора, напомнил он. По его мнению, многим придется списывать или продавать активы с дисконтом больше 50%, а прибыльные компании, наоборот, будут пользоваться популярностью у инвесторов. Активность останется только на самых ранних стадиях, где риски и оценки не сильно изменились, продолжил эксперт.

Банковский кризис в марте начал Silvergate Bank, который в основном обслуживал криптосообщество. Он единственный из четырех закрывшихся банков самоликвидировался на фоне банкротства одной из крупнейших криптобирж – FTX. Деятельность остальных банков остановили регуляторы. Сначала они закрыли Silicon Valley Bank, который фокусировался на стартапах. Затем наступила очередь Signature Bank – к февралю 2023 г. 30% его депозитов формировались за счет вкладчиков из криптосектора. JP Morgan 1 мая купил на аукционе First Republic Bank. Несмотря на то что банк специализировался на ипотеке, около 12% его кредитного портфеля ($173 млрд) составляли займы частным фондам.

На Россию внешние события, в том числе и в банковской сфере, сильно не повлияют, уверен Даббах. Во-первых, российскийсильнее других упал в 2022 г., во-вторых, инвесторы интересуются уже не столько быстрорастущими стартапами, сколько дивидендными историями. Так что стратегия инвестиций в компании, которые могут давать дивдоходность, будет продолжаться. В экономике достаточно частных денег, которые будут искать ниши импортозамещения, а проекты с позиционированием на глобальные рынки и рост капитализации испытают финансовый голод, резюмировал эксперт. Российским инвесторам сейчас приходится решать совершенно иные проблемы, добавляет Калаев: учиться работать в относительно замкнутой системе и изучать новые, открытые для нас зарубежные рынки.

Инвесторы теперь будут внимательнее относиться к банковским рискам, уверен директор "Акселератора ФРИИ" Дмитрий Калаев, часть переведет свои деньги в топ-3 крупнейших банков, а другие будут дробить средства по разным банкам, диверсифицируя риски.