Маркетплейсы хотят обязать ссылаться на сертификаты качества

11 мая. FINMARKET.RU - Депутат "Единой России" Татьяна Буцкая предложила обязатьдавать ссылки на сертификаты и декларации товаров. Такие документы подтверждают, что продукция соответствует обязательным требованиям законодательства, а значит, она качественная и безопасная. Это уже на практике подтвердили лабораторные исследования экспертов. Подобные бумаги находятся в онлайн-реестре Росаккредитации: легальные документы, которые служба контролирует сама. Такой законопроект уже готовят к внесению в нижнюю палату парламента, пишут "Известия"

Парламентарий пояснила изданию, что норма неслучайна. Депутаты "Единой России" проводили рейд, во время которого зашли в один из магазинов непродуктовой торговой сети. Они попросили продавцов показать сертификаты качества на детское автомобильное кресло. Пока персонал поднимал бумаги, проверяющие зашли на сайт торговой точки, чтобы посмотреть документы соответствия, но не нашли их, добавила Буцкая.

"Сертификаты и декларации товаров подтверждают: продукция соответствует обязательным требованиям, она безопасная и качественная. На часть потребительских товаров производители обязаны представлять эти бумаги рознице. Ритейлеры в свою очередь такую информацию доводят до потребителя. У него должна быть возможность удостовериться, что перед ними легальный документ. Поэтому мы предлагаем обязать онлайн-розницу делать ссылку на реестр Росаккредитации, который доступен в Сети", - рассказала Буцкая.

Минэкономразвития уже изучило законопроект, решив, что поставленная проблема важна, говорится в бумагах ведомства, которые направили автору инициативы. "Обеспечение безопасности товаров, продажа которых осуществляется в рамках электронной торговли, - актуальный вопрос", - отметили в МЭР, подчеркнув, что эта проблема требует системного решения. Министерство уже обсуждает этот вопрос вместе с Росаккредитацией.

Роскачество уже предлагало рассмотреть вопрос о наличии подтверждающих документов (сертификата, декларации) непосредственно в карточке изделия, рассказала "Известиям" замглавы организации Ольга Шанаева.