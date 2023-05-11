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11 мая 2023 года 09:18
Россиян хотят защитить от коллекторов с помощью приставов
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Егор Алеев/ТАСС
11 мая. FINMARKET.RU - Судебные приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян. Законопроект, предусматривающий расширение допуска ФССП к данным о долгах населения, 10 мая одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишут "Известия". Как отметили в пресс-службе кабмина, проект направлен на защиту прав граждан. Инициатива нужна для контроля за взысканием долгов коллекторами, отметил член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. В частности, сейчас ФССП не может требовать у операторов сотовой связи данные о звонках коллекторов должнику, а, согласно практике, подавляющее большинство нарушений в сфере возврата денег происходит именно с использованием телефона, пояснил он. "Недобросовестные коллекторы нарушают временные и количественные ограничения взаимодействия с должником или неправомерно взаимодействуют с третьими лицами. К примеру, ставят клиента на автодозвон, постоянно беспокоят среди ночи SMS-сообщениями, звонят на работу, соседям, родителям и так далее. Чтобы иметь возможность устанавливать подобные нарушения и пресекать их, законопроект предлагает разрешить ФССП требовать данные у операторов сотовой связи", — отметил эксперт. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что, помимо этого, ФССП сможет запрашивать в бюро кредитных историй (БКИ) отчеты. Делать это служба будет "при отсутствии сведений у источников формирования кредитной истории", то есть у банков, микрофинансовых организаций (МФО), органов власти и т.д.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, долги, коллекторы, приставы
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