Импортеры против обновления Гражданского кодекса

11 мая. FINMARKET.RU - Ассоциация параллельного импорта предложила правительству скорректировать рассматриваемый Госдумой законопроект об ужесточении ответственности за нарушение интеллектуальных прав, в том числе в отношении продукции, ввозимой по параллельному импорту. В организации считают необходимым наделить полноценным правом собственности российских импортеров зарубежных товаров, пишет "Коммерсантъ".

Но эксперты предупреждают, что такое решение может нарушить торговые отношения с дружественными странами и поставщиками. Закрепление полноценного права собственности российских предпринимателей на иностранные товары - слишком широкая формулировка, которая может ущемить законные права в том числе и дружественных поставщиков, предупреждает председатель Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич: "Это еще большее обострение ситуации".