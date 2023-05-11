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11 мая 2023 года 08:59
Импортеры против обновления Гражданского кодекса
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EPA/ТАСС
11 мая. FINMARKET.RU - Ассоциация параллельного импорта предложила правительству скорректировать рассматриваемый Госдумой законопроект об ужесточении ответственности за нарушение интеллектуальных прав, в том числе в отношении продукции, ввозимой по параллельному импорту. В организации считают необходимым наделить полноценным правом собственности российских импортеров зарубежных товаров, пишет "Коммерсантъ". Но эксперты предупреждают, что такое решение может нарушить торговые отношения с дружественными странами и поставщиками. Закрепление полноценного права собственности российских предпринимателей на иностранные товары - слишком широкая формулировка, которая может ущемить законные права в том числе и дружественных поставщиков, предупреждает председатель Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич: "Это еще большее обострение ситуации".
Опубликовано Финмаркет
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