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11 мая 2023 года 08:36
Самиздат лишь немного отстает от профессионального рынка
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ZUMA/ТАСС
11 мая. FINMARKET.RU - По итогам первого квартала рынок самиздата в России впервые превысил 1 млрд руб., увеличившись год к году на 18%, пишет "Коммерсантъ", приводящий рассчеты ГК "Литрес". Эти темпы пока не дотягивают даже до роста 2022 года, в котором развитие рынка резко замедлилось. Но игроки рассчитывают на восстановление динамики по итогам 2023 года. Основными факторами, по их мнению, станут спрос на книги digital-авторов, особенно в таких жанрах, как любовные романы, фэнтези, фантастика и young adult, а также развитие сервисов для независимых авторов. По оценкам ГК "Литрес", доля самиздата на цифровом книжном рынке сегодня превышает 35%, причем в категории электронных книг он всего на 6 процентных пунктов отстает от издательств.
Опубликовано Финмаркет
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