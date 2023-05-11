.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Самиздат лишь немного отстает от профессионального рынка
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

11 мая 2023 года 08:36

Самиздат лишь немного отстает от профессионального рынка

 0
ZUMA/ТАСС
ZUMA/ТАСС
11 мая. FINMARKET.RU - По итогам первого квартала рынок самиздата в России впервые превысил 1 млрд руб., увеличившись год к году на 18%, пишет "Коммерсантъ", приводящий рассчеты ГК "Литрес". Эти темпы пока не дотягивают даже до роста 2022 года, в котором развитие рынка резко замедлилось. Но игроки рассчитывают на восстановление динамики по итогам 2023 года. Основными факторами, по их мнению, станут спрос на книги digital-авторов, особенно в таких жанрах, как любовные романы, фэнтези, фантастика и young adult, а также развитие сервисов для независимых авторов.

По оценкам ГК "Литрес", доля самиздата на цифровом книжном рынке сегодня превышает 35%, причем в категории электронных книг он всего на 6 процентных пунктов отстает от издательств.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФ,  самиздат

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.