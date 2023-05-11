Самиздат лишь немного отстает от профессионального рынка

11 мая. FINMARKET.RU - По итогам первого квартала рынок самиздата в России впервые превысил 1 млрд руб., увеличившись год к году на 18%, пишет "Коммерсантъ", приводящий рассчеты ГК "Литрес". Эти темпы пока не дотягивают даже до роста 2022 года, в котором развитие рынка резко замедлилось. Но игроки рассчитывают на восстановление динамики по итогам 2023 года. Основными факторами, по их мнению, станут спрос на книги digital-авторов, особенно в таких жанрах, как любовные романы, фэнтези, фантастика и young adult, а также развитие сервисов для независимых авторов.

По оценкам ГК "Литрес", доля самиздата на цифровом книжном рынке сегодня превышает 35%, причем в категории электронных книг он всего на 6 процентных пунктов отстает от издательств.