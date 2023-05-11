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11 мая 2023 года 08:28
Уплату налогов за самозанятых хотят передать онлайн-платформам
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Владимир Смирнов/ТАСС
11 мая. FINMARKET.RU - Выплату налогов за самозанятых могут возложить на цифровые платформы занятости, площадки – посредники между исполнителем заказа и клиентом, такие как агрегаторы "Яндекса" или "Сбера". Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на участников обсуждения регулирования платформенной занятости, которое ведется в специальной рабочей группе по труду и соцполитике при Госдуме. По словам собеседников, с инициативой передать функцию налогового агента площадкам выступил представитель Минтруда, а ФНС предложение поддержала. Идея также сформулирована в концепции законопроекта-спутника к новому рамочному законодательству о занятости населения, документ направлен в российскую трехстороннюю комиссию замминистра труда и социальной защиты Магомедом Абдулхалимовым. Он предлагает включить в перечень прав и обязанностей цифровой платформы занятости осуществление "функции налогового агента по исчислению и уплате налогов с доходов, полученных платформенным занятым". Как уточнил один из собеседников "Ведомостей", вероятность того, что норма войдет в законопроект, высока, но многое будет зависеть от окончательного решения ФНС.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, самозанятые, налоги
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