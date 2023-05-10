Стоимость просроченных долгов восстанавливается до рекордных уровней 2021 года

10 мая. FINMARKET.RU - В марте-апреле т.г.просроченных обязательств заемщиков перед микрофинансовыми организациями (МФО) достигла 13-18% от общей суммы задолженности, рассказали "Ведомостям" представители сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect и агентства взысканий "Филберт". Этот показатель приблизился к рекордным ценам 2021 г., когда среднее значение за год составляло 13,69%, согласно статистике Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

По данным "Филберта", весной 2023 г. цены просроченных обязательствсоставляют 13-15% от общей суммы, говорит гендиректор агентства Андрей Иванов.

Как говорит руководитель электронной торговой площадки "Рынок долгов" Денис Белкин, средняя цена продажи цессий МФО выросла в марте-апреле т.г. на 50% относительно аналогичного периода прошлого года. В МФК "Займер" видят увеличение цены цессии на 30% по сравнению с прошлогодними данными. По данным финансовой онлайн-платформы Webbankir, рост стоимости составил 20-30% по сравнению с осенью 2022 г., отмечает директор по развитию маркетплейса Денис Сидоров.

Согласно прогнозу агентства "Филберт", в этом году рынок цессий микрофинансовых организаций составит 65 млрд руб., а средняя цена - 15% от суммы займа

Одна из причин повышения цен просрочки у МФО - появление новых крупных интересантов: банков и коллекторского агентства ПКБ, которое ранее специализировалось по большей части на банковских долгах, говорит Макаров из "Займера". По его словам, некоторые кредитные организации в том числе хотели приобрести просроченный портфель "Займера" (имен Макаров не назвал), но попытки не увенчались успехом - коллекторские агентства предлагают оформить цессию по гораздо более выгодной ставке на аукционе.

По мнению Макарова, банки могут преследовать несколько целей. Так,можно приобретать для развития собственного коллекторского бизнеса. Также это может быть связано с усовершенствованием процедур риск-аналитики на фоне интенсивного интереса банков к классическому PDL-продукту. Кроме того, не исключено, что в скором времени в банковском секторе созреет новый продукт рефинансирования займов, купленных по цессии.