Зарубежные сайты для путешествий запускают оплату по картам РФ

10 мая. FINMARKET.RU - Зарубежные сервисы бронирования отелей и покупки авиабилетов возобновляют прием Visa и Mastercard, выпущенных банками из РФ, выяснили "Известия" . Такая возможность пропала после ухода Visa и Mastercard из России в марте прошлого года, из-за чего "пластик", эмитированный отечественными кредитными организациями, перестал работать за границей.

Однако в 2023 году оплату туров по российским картам запустил китайский Trip.com. Об этом рассказали в службе поддержки сайта. Там добавили, что сервис уже несколько месяцев сотрудничает с "компанией из РФ". Платежи принимаются по любому отечественному "пластику" - Visa, Mastercard, "Мир" и UnionPay. Причем от выбора отеля это не зависит.

Об успешных случаях оплаты туров по российским картам на сайте рассказывают и пользователи форумов для путешественников. Иногда, по их словам, происходят и сбои, особенно при использовании UnionPay. В таком случае нужно проверить, что выбраны российская версия сайта и верная валюта - рубли. В службе поддержки сервиса одному из туристов сообщили, что трансакции в нацвалюте иногда осуществляются со второго раза.

Среди других иностранных сервисов бронирования отелей нацкарты также принимают американский сайт Expedia и зарегистрированный в ОАЭ портал City.Travel. В первом оплатить тур можно с помощью российских Visa и Mastercard, рассказали в службе поддержки. А City.Travel работает с любым отечественным "пластиком", утверждают в кол-центре компании.

Booking.com и Agoda до сих пор не принимают платежи по российским картам, сообщают участники форума Винского. Без "пластика" иностранной кредитной организации можно забронировать отель с оплатой по прибытии, однако выбор гостиниц в этом случае становится гораздо меньше. Кроме того, лучше заранее списаться с отелем, чтобы подтвердить оплату на месте. Иначе в случае проверкибронь может отмениться, пишут пользователи.