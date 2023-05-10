Банки стали активнее развивать детский банкинг

10 мая. FINMARKET.RU -в поисках новых клиентов активно развивают детский банкинг: спрос на финансовыедля детей, в частности, на банковские карты стабильно высокий. В среднем выдачи банковских карт для юных клиентов растут на 10-15% ежемесячно, а к началу учебного года этот показатель возрастает до 20%, показал опрос кредитных организаций, которые выпустили уже несколько миллионов таких карт.

В ближайшие годы количество финансовых услуг для детей и подростков продолжит расти, ведь детские карты - это элемент долгосрочной стратегии развития бизнеса банков, когда юные клиенты продолжают пользоваться продуктами банка по мере взросления, считают опрошенные "Российской газетой" эксперты.

Опрос показал, что большинство крупнейших банков предоставляет банковские услуги для детей. Причем основным видом финансовых продуктов для этого сегмента клиентов являются именно пластиковые карты. Оформить такую карту для своего ребенка может любой родитель при условии, что он сам является клиентом выбранного банка.

У большинства детских карт довольно выгодные условия использования: бесплатный выпуск и обслуживание и даже кэшбэк, как у взрослой карты. Однако ни в одной кредитной организации не предоставляется доступ к кредитным средствам.

В соответствии с Гражданским кодексом Россиистарше шести лет имеют право распоряжаться деньгами с согласия родителей. Под это описание подходит и использование банковской карты. Кредитные организации могут самостоятельно устанавливать возраст для получения карты.