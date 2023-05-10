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10 мая 2023 года 08:45
Банковский рынок тестирует стикеры для бесконтактной оплаты
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Олег Елков/ТАСС
10 мая. FINMARKET.RU - Банковский рынок ищет способы заменить сервисы бесконтактной оплаты, ушедшие из РФ. Одним из таких инструментов стали платежные стикеры с микрочипами, наклеиваемые на смартфоны (зачастую уже не поддерживающие платежных приложений), пишет "Коммерсант". ВТБ объявил о запуске пилотного проекта среди действующих клиентов банка по оплате покупок с помощью платежных стикеров. В ВТБ считают платежный стикер более безопасным, чем обычная карта, поскольку его наклеиваемая часть не содержит ни номера, ни срока действия, ни CVC-кода — он работает с использованием технологии NFC для передачи платежной информации с наклейки на терминал. Платежный стикер с NFC-чипом (Near Field Communication, "связь ближнего действия"), размещенный на корпусе или чехле смартфона, позволяет совершать бесконтактную оплату. Модуль NFC представляет собой небольшую плоскую катушку с микросхемой и антенной, сигнал от которой принимает смартфон. Чтобы оплатить покупку платежным стикером, нужно поднести к терминалу смартфон, на который он наклеен. В январе несколько крупных банков объявили, что начнут наряду с пластиковыми картами, платежными кольцами, браслетами и др. выдавать клиентам платежные стикеры.
Опубликовано Финмаркет
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