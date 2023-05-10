В 1-м квартале приток трудовых мигрантов в РФ вырос в 1,6 раза

10 мая. FINMARKET.RU - За 1-й квартал 2023 г. с целью работы в Россию въехало 1,3 млн иностранцев, свидетельствует статистика ФСБ, которая опубликована в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС, платформу курирует Росстат). Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, - тогда трудиться в страну прибыл 841 501 гражданин других государств, пишут "Ведомости"

По данным ФСБ, основнойтрудовых мигрантов произошел за счет приезжих из Узбекистана (630 859 человек), Таджикистана (349 357), Киргизии (172 591), Армении (47 337) и Казахстана (34 783). Работать в России захотели и выходцы из более далеких стран: с этой целью въехали, например, по одному гражданину Бенина, Гаити, Малави, ОАЭ и Доминиканы.

Росстат также фиксирует приток мигрантов на основе данных МВД по разрешениям и патентам на работу (без учета граждан Белоруссии, к которым порядок регулирования привлечения иностранной рабочей силы не применяется, а также прибывших из Армении, Казахстана и Киргизии, которым не требуются разрешительные документы для трудовой деятельности). По информации статистического ведомства, за первые два месяца (последние данные) миграционная убыль населения России сменилась приростом. В январе - феврале 2023 г. международный миграционный прирост в России (разница между выбывшими и прибывшими) составил 28 928 человек. Это произошло за счет сокращения числа выбывших из России на 54,7% до 61 227 человек.

Согласно статистике, опубликованной в ЕМИСС, за 2022 г. с целью работы в Россию въехало 3,5 млн иностранцев против 2,6 млн в 2021 г., когда активно действовали ковидные ограничения.

На первые два месяца прошлого года повлияли ограничения, связанные с пандемией, - тогда власти только начинали их снимать и делали это постепенно, пояснил эксперт Вячеслав Поставнин, бывший замдиректора Федеральной миграционной службы. Сейчас потоки въезжающих иностранцев, по его словам, восстанавливаются и будут только увеличиваться. Это происходит за счет того, что в республиках Средней Азии численность населения растет, а рынок труда - нет, поэтому жители едут в Россию в поисках работы.