Малый бизнес стал чаще индексировать зарплаты

10 мая. FINMARKET.RU - В 2023 году большинство субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) стали индексироватьсотрудникам раз в год или чаще, об этом рассказали представители 63% компаний. Такие выводы приводятся в исследовании ПСБ и "Опоры России", которое проводится раз в два года, пишут "Известия" . В соответствии с прошлым отчетом такая практика наблюдалась меньше чем у половины предприятий (47%). Кроме того, вдвое сократилась доля работодателей, которые вовсе не повышают жалованье, - с 32% в 2021 году до 16% в 2023 году.

Рост заработных плат в значительной мере обусловлен ситуацией с кадрами, рассказали "Известиям" во ВНИИ труда, уточнив, что в некоторых сегментах отчетливо формируется "рынок труда соискателя". Деньги - один из значимых инструментов привлечения работников в условиях ограниченного предложения, добавили там. Поэтому компании, особенно те, что нанимают или имеют в штате специалистов востребованных профессий, следят, чтобы зарплатное предложение оставалось рыночным, объяснили в институте.

В настоящее время предложение на рынке труда снизилось. Главная причина - объективные демографические процессы, в том числе снижение доли молодежи в структуре населения, объяснил руководитель экспертного центра по трудовым отношениям и охране труда "Деловой России" Виталий Федин. Кроме того, свою роль сыграл отъезд некоторых граждан. При этом для иностранцев экономика России также стала менее привлекательной.

При повышении зарплаты лишь каждая пятая компания ориентируется на уровень официальной инфляции, отмечается в исследовании ПСБ и "Опоры России". За два года их число выросло с 15%. В частности, это компании из сфер торговли, производства и услуг.

в целом не настроен на индексацию заработной платы, для этого нет экономических возможностей, отметил Виталий Федин из "Деловой России". Однако в связи с дефицитом рук на российском рынке труда часть малого бизнеса все-таки повышает выплаты настолько, насколько может, и обычно незначительно, - добавил Федин.