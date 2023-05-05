В России осталось 7 банков с работающими за рубежом картами UnionPay

5 мая. FINMARKET.RU - В России осталось лишь 7 банков,которых работают за границей. Как выяснили "Известия" , после попадания под блокирующие рестрикции со стороны США эмитировать UnionPay перестали в МТС-банке и "Уралсибе". Карты китайской платежной системы пропали из списка доступных для оформления на сайтах кредитных организаций.

Среди финорганизаций, которые предлагали оформить UnionPay, под новый пакет санкций США в 2023 году попали также "Зенит", "Приморье" и "Санкт-Петербург". Сейчас этипродолжают оформлять карты китайской платежной системы, однако предупреждают клиентов, что расплатиться ими за рубежом не получится.

Участники профильных чатов в Telegram по обсуждению китайской платежной системы подтверждают, что "пластик" российских банков, попавших в SDN-список США, полностью перестал действовать за границей. При этом продолжают работать карты Газпромбанка, Почта Банка, "Солидарности", Россельхозбанка, "Русского стандарта", Примсоцбанка и ВБРР. Однако принимаются они не везде, и "проходимость" также зависит от эмитента, следует из отзывов.

После введения санкций в феврале т.г. UnionPay также удалила с сайта информацию об оформлении "пластика" российскими банками. В списке партнеров из всех отечественных кредитных организаций остался только "Русский стандарт".

Прекращение эмиссии карт UnionPay рядом российских банков связано с их попаданием в санкционные списки, подтвердил управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Введение блокирующих ограничений, скорее всего, с самого начала означало отказ от работы китайских финансовых институтов с этими финорганизациями, добавил эксперт.